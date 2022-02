„Do utkání oba týmy vstoupily opatrně, a proto byl také výsledek 0:0. Mrzí nás naše neproměněné šance a přesilovky, které jsme měli. V mužské kategorii se mi snad ještě nestalo, že by za 60 minut nedal ani jeden z týmů branku. Nyní je vše otevřené a jedeme do Nejdku s vidinou výhry a postupu do semifinále," řekl odhodlaně domažlický útočník Jakub Faschngbauer.

Sestava Domažlic: Květoň – Špirk, Kulhánek, Blažek, Kobes, Šperl, Starý, Šíma – Mirovský Holomoj, Toupal, Říha, Polata, Řehák, Morawetz, Baxa, Faschingbauer.

Druhý zápas se odehraje v sobotu od 19.15 na ledě Nejdku.

FOTO: Třemošná rozdrtila Kaznějov a je blízko postupu do semifinále