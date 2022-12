„Vánoce, oslavy Nového roku, to my zase tak neprožíváme. Extraliga se po přestávce vrátí do obvyklého tempa, takže se buď trénuje nebo hraje. Nás teď čekají silní soupeři, ale vyhrát se dá s každým,“ avizuje plzeňský trenér Petr Kořínek.

Právě zářijový duel s pardubickým Dynamem byl pro 56letého kouče premiérou na plzeňské střídačce. Nebyla vítězná. Škodovka tehdy ve třetím kole podlehla doma Pardubicím 1:4.

„Těžký začátek. Měli jsme šance, dotáhli jsme se na rozdíl gólu, ale nakonec jsme vyšli naprázdno,“ vzpomíná Kořínek.

Áčko někdejší úspěšný útočník a poté trenér mládeže převzal jen po dvou porážkách v úvodu soutěže. Ještě nějaký čas se pak Plzeň držela v suterénu tabulky, ale teď je výrazně líp.

Povedená série osmi zápasů, vyšperkovaná šesti výhrami v řadě, vynesla modrobílý celek v extralize před pauzou na páté místo jen čtyři body za třetí Olomouc.

„Zůstáváme nohama na zemi. Rozestupy v tabulce jsou dál minimální a víme, že nejde polevit,“ říká Kořínek.

Navíc v létě značně posílené Pardubice čerstvě oznámily další výraznou akvizici Lukáše Sedláka z NHL a s odstupem se drží ještě výš. Jsou bod za prvními Vítkovicemi.

Jenže i vítězný stroj se může zadřít. Svěřenci trenéra Radima Rulíka prohráli tři z posledních čtyř zápasů. Jako by pardubickým snajprům docházelo střelivo – v Hradci padli 0:4 a naposledy před vlastním publikem s Třincem 0:3.

„Pořád jde o nesmírně silného soupeře, který zápasy venku zvládá a o pauze určitě nespal. Navíc první utkání po přestávce bývá ošidné. Ale ani my jsme nezaháleli a Pardubicím máme co vracet,“ upozorňuje hlavní kouč celku ze západu Čech.

Vzájemné souboje v sezoně totiž ovládl vždy tým s ohnivým déčkem na dresech (4:1, 7:2).

„To je minulost, teď je před námi další utkání. Hlavně jsme rádi, že se nám v pořádku vrátili kluci z nároďáku Zámorský, Kodýtek a Hrabík,“ konstatuje Kořínek.

Plzeň sice před pauzou padla ve Vítkovicích po nájezdech, ale urvaný bod na ledě favorita bere jako zisk a bodovou šňůru by si ráda protáhla o devátý korálek.

„O přestávce jsme si trochu odpočinuli, ale také jsme zapracovali na kondici a teď na to znovu vletíme,“ prohlašuje slovenský útočník Adrián Holešinský.

Hrát v předvánočním čase mu nevadí. „O svátcích budu s rodinou i s přítelkyní, ale hokej je naše práce, bavíme lidi a zápasy k tomu patří. Já se na ně těším,“ tvrdí 26letý forvard.

Škodovku posílil až začátkem listopadu a šlo o trefu do černého. V 11 zápasech si rodák z Čadce připsal 13 bodů za pět gólů a osm asistencí.

Proti Pardubicím tak v extralize nastoupí poprvé. „Věřím, že předvedeme dobrý výkon a potěšíme fanoušky vítězstvím,“ vzkazuje Adrián Holešinský.

A jak souboj vidí v táboře soupeře? „Bude to těžký zápas, jako každý jiný. Plzeň dobře bruslí, hraje nepříjemný hokej a bude se chtít proti nám ukázat,“ předpovídá pardubický útočník Tomáš Hyka. „Poslední zápasy to sice nebylo ono, ale víme, co máme hrát, a věřím, že to proti Škodovce předvedeme,“ dodává.

