Vedení hokejové Škodovky potvrdilo, že hlavními trenéry áčka Indiánů pro další ročník extraligy zůstávají Václav Baďouček s Milošem Říhou. Stejné je i obsazení dalších pozic v realizačním týmu.

Asistentem trenérů bude nadále sportovní manažer Tomáš Vlasák, trenérem gólmanů Rudolf Pejchar a kondičním trenérem Jan Snopek.

Jasněji je také ohledně přestavby, kterou kádr Indiánů po sezoně, která pro Škodovku skončila vyřazením v předkole play-off, projde.

Už dříve bylo oznámeno, že tým opustí šestice hráčů v čele s produktivním Michalem Bulířem (z útočníků ještě Gustaf Thorell s Janem Dufkem, v obraně skončili Jakub Kindl, Dominik Graňák a Viktor Lang). Teď navíc klub potvrdil už nějaký čas znějící informaci, že se musí obejít i bez klíčového beka a lídra týmu Petera Čerešňáka (místo do zahraničí míří do hvězdné sestavy Pardubic).

„Peter se po šesti letech v našem klubu rozhodl pro změnu prostředí, což respektujeme. Přejeme mu jen to nejlepší do jeho osobního života i hokejové kariéry,“ komentoval Čerešňákův odchod Tomáš Vlasák.

Otazníky přetrvávají nad setrváním lotyšského křídla Martinse Dzierkalse a otevřené je i další působení Pavla Musila.

Naopak nově přijde šest hráčů včetně zahraničích posil, které klub postupně představí v nadcházejících dnech.

A jakou tvář by měl nový tým Škodovky mít? Podle Tomáše Vlasáka nabere na výšce, váze i průraznosti. „Řadu let po sobě jsme byli úspěšní v základní části, ale v play off jsme se pak rychle zastavili. A jedním z důvodů bylo, že naše mužstvo bylo malé a lehké. Neměli jsme dostatek silových kluků, kteří v play-off odvádí důležitou fyzickou práci. Na to jsme se zaměřili,“ naznačil směr změn Vlasák. „Stále chceme hrát ofenzivní hokej, který bude lidi bavit a hrát nahoře, ale potřebujeme, aby mužstvo bylo silné a připravené na play-off tak, abychom neměli na začátku března dovolenou,“ podotkl jeden ze stavitelů týmu.

Své místo v áčku budou mít nadále odchovanci klubu, úspěšní v mládežnických soutěžích. „Vidíme potenciál třeba v Marcelovi Marcelovi, Danovi Malákovi nebo v Honzovi Slaninovi,“ zmínil generální manažer Martin Straka opory juniorky, která aktuálně bojuje o titul.

S přípravou na novou sezonu začne Škodovka dvěma bloky od 30. května do 17. července. Následovat bude týden volna a na led hráči poprvé vyjedou 25. července.

