Měla to být jasná záležitost favoritů z Liberce, ale hokejisté Škody Plzeň sérii předkola extraligového play-off dál dramatizují. V sobotu sice Indiáni doma padli 1:3, ocitli se tak na hraně vyřazení, ale v nedělním duelu mečbol Tygrů výhrou 2:1 v prodloužení odvrátili.

Jakub Pour zdraví fanoušky. | Foto: Deník/Petr Eret

O vítěznou tečku v nedělním duelu se v čase 70:45 postaral Jakub Pour a posunul sérii k páté rozhodující bitvě, která se strhne v úterý v Liberci. Po zápase také třiadvacetiletý útočník dorazil mezi novináře dobře naladěn.

Kam byste svůj vítězný gól zařadil?

Určitě vysoko. Rozhodnout prodloužení v takovém zápase určitě řadí tenhle gól do vyšších příček.

Stejně jako v sobotním duelu se Škodovka ujala vedení, Liberec dokázal rychle srovnat a do třetí části se tak znovu šlo za stavu 1:1. Neproběhly vám hlavou černé myšlenky na předchozí prohraný zápas?

Nic takového jsme si nepřipouštěli. Pořád jsme se podporovali a věřili jsme, že ten nedělní zápas zlomíme na naší stranu. Jsme moc rádi, že se nám to povedlo.

K výhře ve znovu vyrovnaném utkání přispěl svými zákroky Dominik Pavlát a tým výrazně podržel, že?

Neskutečný výkon od Dominika. Ne jenom naposledy, ale ve všech zápasech chytal skvěle. Jsme jenom rádi, že máme v týmu takového gólmana, který nás drží.

Dominik Pavlát svými zákroky drží Škodovku ve hře o čtvrtfinále.Zdroj: Deník/Petr Eret

O vítězi tentokrát šedesát minut urputného boje nerozhodlo. Co vám trenéři před prodloužením radili, jaké byly jejich pokyny?

Pořád stejné. Hrát srdcem a ukázat sílu našeho týmu, která v nás je. Chtěli jsme vítězstvím odměnit naše fantastické fanoušky, což se nakonec povedlo.

Ačkoliv přesilovky nyní Škodovce příliš nejdou, tak nakonec právě v početní výhodě pět na čtyři jste zápas rozhodli. Sehráli jste ji jinak než předtím?

Udělali jsme tam lehkou změnu a naštěstí to vyšlo. Sehráli jsme to víceméně jednoduše a většinou v jednoduchosti je krása (úsměv).

Zápasy s Libercem jsou hodně vyhecované, hráči si nic nedarují a jdou do sebe ostře. Je to tak?

Jasně, vždyť je to přece play-off. To je něco jiného, než v základní části. Hrajeme s Libercem skoro každý den, takže možná už mezi některými hráči dochází k větší kontroverzi, ale myslím si, že vše je v rámci fair-play. Utkání jsou ale hodně náročné. Když jsme však odměnění tím, že zápas zvládneme a vidíme fanoušky, naše rodiny, jak se smějí, to je pak radost, která energii bleskově vrátí.

Svou nezlomností jste sérii posunuli k rozhodnutí v pátém utkání, které je na programu v úterý v Liberci. Je to už kdo s koho. Těšíte se?

Do Liberce pojedeme s jasným cílem, chceme ten zápas zvládnout a postoupit. Věřím, že na to sílu máme.

Pour rozhodl v prodloužení a Plzeň dál živí sen o čtvrtfinále