DOMA HLADKÁ VÝHRA

Nejprve na jejich vlastní zimní stadion dorazili hráči HC Mariánské Lázně k dohrávce odloženého zářijového utkání prvního kola Krajské ligy Karlovarského a Plzeňského kraje.

Chodové v utkání proti předposlednímu celku tabulky potvrdili roli vysokého favorita a soupeře v devatenáctigólové přestřelce porazili hladce o sedm branek.

Začátek duelu byl bláznivý.

Už po 28 vteřinách hry se domácí radovali z vedení, když se po přihrávce Jana Baxy přesně trefil Matyáš Kubík. Jenže po dalších 35 vteřinách už bylo srovnáno zásluhou hostujícího Jana Priškina. V čase 2:13 min. už opět vedli Domažličané, když puk za záda mariánskolázeňského gólmana Tomáše Weberta dostal Jiří Brož.

A mladý forvard se gólově zapsal do statistik i v desáté minutě. Nelíbilo se mu totiž, že od šesté minuty byl stav mezi favoritem a outsiderem po gólu Vojtěcha Říhy opět vyrovnaný…

Do první sirény se ještě střelecky prosadili Jan Baxa a v přesilovce poprvé v utkání Petr Mainer. Domažlický kanonýr v zápase nakonec skóroval celkem pětkrát!

A právě Mainer ovládl ještě jednu statistiku – počtu trestných minut. Nebyl v tom však sám, neboť hlavní rozhodčí Kosnar ho v 51. minutě vyloučil na dvě minuty za hrubost společně s protivníkem v bitce Martinem Kordinou a oběma borcům navrch přidal po deseti minutách osobního trestu.

´Desítku´ si už ve druhé třetině vysloužil za nesportovní chování i hostující Luděk Ferenc.

Od poloviny úvodní části hry domácí průběžně zvyšovali svůj náskok a utkání v klidu dovedli k zaslouženému vysokému vítězství.

BOD Z NEJDKU

O poznání silnější soupeř čekal na v tu dobu v tabulce už čtvrtou domažlickou družinu bojovníků s hokejkami hned za dva dny. Chodové v sobotu vyrazili na led druhých Rebelů z Nejdku.

Nechtěli se vrátit s prázdnou, a to se jim také nakonec podařilo. I když bod za remízu v základní hrací době 3:3 a následnou porážku na samostatné nájezdy je po vývoji utkání asi zklamal…

Vedli totiž nad papírovým favoritem ještě čtrnáct vteřin před koncem druhé třetiny o dvě branky a hráli dobře.

Jenže těsně před odchodem na druhou přestávku a pouhé tři vteřiny před návratem vyloučeného kapitána Jakuba Faschingbauera dokázali domácí vsítit Danielem Záhorou kontaktní gól na 2:3 a to způsobilo na sebevědomí hostů pořádnou trhlinu.

Jednobrankové vedení Domažličané dokázali hájit až do 50. minuty. Bratrskou spolupráci s Matějem dokázal totiž podruhé v duelu přetavit do gólové podoby Daniel Záhora a vyrovnal na 3:3. Jen z trestné lavice to sledoval Matěj Polata vyloučený ve 47. minutě na 2+10 minut za podražení a následné nesportovní chování.

Po konečné remíze měli více štěstí v samostatných nájezdech Rebelové a rozhodující trefu, znamenající bod navíc, procedil za záda gólmana Vargy Miroslav Majer.

Dohrávka 1. kola:

HC Domažlice – HC Mariánské Lázně 13:6

Třetiny: 5:2, 4:3, 4:1. Branky: 1. Kubík (Baxa), 3. Brož (Blažek), 10. Brož, 14. Baxa (Polata), 18. Mainer, 26. Mainer (Blažek), 32. Polata (Baxa, Faschingbauer), 33. Holomoj, 35. Mainer (Kubík), 43. Mainer (Holomoj), 49. Faschingbauer (Polata), 51. Mainer, 56. Baxa (Faschingbauer, Kulhánek) – 2. Priškin (Růžička), 6. Říha (Mrkvan), 28. Růžička (Švagr), 32. Priškin (Růžička), 33. Mrkvan, 44. Růžička (Švagr, Priškin). Rozhodčí: Kosnar – Bělohrad, Rubáš.

Vyloučení: 7:7. Přesilovky: 2:0. V oslabení: 0:0.

HC Domažlice: Varga – Kubík, Kulhánek, Muchka, Čada, Kobes – Polata, Brož, Sequens, Holomoj, Blažek, Baxa, Faschingbauer, Mainer.

19. kolo:

HC Rebel Město Nejdek – HC Domažlice 4:3 (po samostatných nájezdech)

Třetiny: 1:1, 1:2, 1:0. Branky: 3. Gombár, 40. D. Záhora (Funk, M. Záhora), 50. D. Záhora (M. Záhora, Hoang), rozhodující nájezd Majer – 7. Kubík (Polata, Faschingbauer), 29. Kulhánek (Faschingbauer, Baxa), 37. Polata (Mainer). Rozhodčí: Červenka – Hanák, Suchý.

Vyloučení: 7:9. Přesilovky: 1:0. V oslabení: 0:2.

HC Domažlice: Štekr – Kubík, Kulhánek, Muchka, Čada, Kobes – Mirovský, Polata, Brož, Sequens, Horejš, Holomoj, Blažek, Baxa, Faschingbauer, Mainer.

Ostatní výsledky 19. kola: Třemošná – Tachov 18:7, Ostrov – Klatovy B 2:9, Kaznějov – Cheb 2:15, Rokycany – Sokolov B 10:3.

Tabulka:

1. HK Rokycany ⋌18 14 1 0 3 154: 65 44

2. Rebel Město Nejdek⋌ 18 12 2 1 3 152: 48 41

3. HC Klatovy B⋌ 17 11 2 1 3 116: 69 38

4. HC Stadion Cheb⋌ 17 11 0 2 4 119: 49 35

5. HC Domažlice⋌ 17 11 0 2 4 124: 75 35

6. TJ Apollo Kaznějov⋌ 17 6 4 1 6 90: 83 27

7. HC Baník Sokolov B⋌ 17 7 0 0 10 77: 86 21

8. KHL Meteor Třemošná⋌ 17 6 0 2 9 90: 86 20

9. HC Tachov⋌ 18 5 0 0 13 66:137 15

10. HC Mariánské Lázně⋌ 17 2 1 1 13 49:185 9

11. HC Čerti Ostrov⋌ 17 0 0 0 17 50:204 0