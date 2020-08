„Jsme moc rádi, že zápasy začnou. Pět měsíců jsme byli v nejistotě. Naštěstí přišlo povolení, že se vše může rozjet. Já se moc těším, kluci také,“ prohlásil hlavní trenér Ladislav Čihák.

Letní turnaj se 16 účastníky ve čtyřech základních skupinách odstartoval v úterý. Boje ve skupině A, v níž jsou vedle Plzně a Sparty ještě extraligový nováček Motor České Budějovice a z nejvyšší soutěže vypadlé Kladno, však začnou až nyní. Jak Motor, tak kladenští Rytíři se totiž kvůli koronaviru ocitli v karanténě a jejich zápasy byly odloženy. V preventivní karanténě jsou však také plzeňští junioři a trenér Čihák tak nebude moci proti Spartě vyhlédnuté mladíky nasadit.

„Pár hráčů, které jsme chtěli zkusit, to postihlo. O to větší šanci dostanou mladí kluci, kteří jsou s námi od začátku přípravy a v juniorce ani netrénovali,“ sdělil hlavní kouč Škodovky. „Ačkoliv jsme na ledě teprve druhý týden, chceme předvést dobrý výkon,“ zdůraznil.

Premiéru v plzeňské brance zažije na Spartě letní posila Dominik Pavlát. „Těším se a věřím, že nebudu nijak zvlášť přemotivovaný,“ uvedl 20letý gólman, který do Plzně přišel z Chomutova.

Na zápasy Generali Česká Cupu se sice fanoušci dostanou, sektory však budou otevřené jen pro omezený počet diváků. „Pro fanoušky je to nepříjemné, kluby přichází o peníze ze vstupného, ale mohlo to dopadnout i hůř, tedy že by se hrálo zcela bez diváků,“ upozornil Ladislav Čihák.