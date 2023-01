„Pohled na tabulku je příjemnější, ale dál nesmírně vyrovnaná soutěž je teprve za půlkou, před námi je ještě spousta zápasů a je třeba zůstat pokorní,“ zhodnotil postavení týmu trenér Petr Kořínek, přestože Škodovka má po 33 kolech blíž k elitní čtyřce než ke spodku tabulky.

Navíc ani po změně letopočtu nejvyšší soutěž nezpomalí a je třeba znovu vyrazit do boje.

První novoroční týden zakončí Plzeň v neděli televizním duelem v Třinci (začátek v 17.20), předtím ve čtvrtek rovněž v přímém přenosu hostí hradecký Mountfield (17.30) a v úterý se v Kladně utká od 18.00 s týmem ze spodního konce tabulky.

Jenže pozor!

Poslední Rytíři po návratu Jaromíra Jágra do sestavy povstali. V minulých třech zápasech brali vždy tři body a sám zase o něco těžší velmistr a majitel klubu si v šesti startech připsal pět asistencí.

Legendární útočník Jaromír Jágr (na snímku z exhibice vpravo s Tomášem Plekancem) už zase řádí v extralize.Zdroj: hcrytirykladno.cz

„Doma se nám zápas s Kladnem nepovedl, padli jsme 1:2 v prodloužení. Tam jsme sice vyhráli 4:0, ale až po bitvě. U nich se hraje hodně špatně a čeká nás tak nejspíš znovu těžký zápas,“ podotkl Kořínek.

A co říká na Jágrův návrat na led? „Klobouk dolů, že v padesáti ještě hraje. Pro tým to určitě mohl být impuls, ale nějak speciálně se na Jágra chystat nebudeme,“ řekl trenér Indiánů.

A věří, že Plzeň naváže na výkon z druhé a třetí třetiny souboje s Kometou, kdy pěti góly otočila nepříznivý stav 0:2 na vítězství. „Kluci to v sobě mají, dokážou hrát, jak si řekneme, jen to chce přenést na led hned od začátku. To se nám občas nevede a pak to horko těžko doháníme,“ připustil Kořínek.

Hráčům při vstupu do nového roku popřál kouč hlavně zdraví. „Je to sice obligátní přání, ale stále platí. Ať se totiž připravujete sebelíp, tak bez zdraví nic neuděláte,“ sdělil někdejší úspěšný útočník.

Kabinou Škodovky se totiž v závěru minulého letopočtu prohnala viróza a následky jsou stále znát. Při poslední srážce s Kometou chybělo Indiánům šest hráčů ze základu (Miroslav Svoboda, Vojtěch Budík, Jan Piskáček, Marek Baránek, Adrián Holešinský a Ludwig Blomstrand). „U Vojty Budíka jde o dlouhodobější absenci, ale u Ludwiga očekáváme, že se vrátí co nejdříve,“ zopakoval Petr Kořínek.

DEVADESÁTKY SE VRACÍ

Rytíři pojmou zápas s Plzní originálně a nastoupí v retro dresech z devadesátých let. S paní Poldi na prsou si připomenou 30. výročí vzniku České republiky a zavzpomínají na doby, kdy za Kladno válel Patrik Eliáš, Tomáš Vokoun, Martin Procházka, Pavel Patera nebo mladičký Jaromír Jágr. A co víc, budou bojovat o únik z posledního místa.