Nejprve však aktéři zápasu uctili minutou ticha památku Zdeňka Kletečky, bývalého brankáře a legendu plzeňského hokeje, který zemřel ve věku 89 let.

V domácí bráně dostal znovu šanci Pavlát, hrdina předchozí vítězné bitvy s Třincem, a do sestavy Škodovky naskočili i tři účastníci mistrovství světa do 20 let stejně jako v defenzivě čerstvý otec Budík.

Rušné derby bylo od začátku vyrovnané. V první třetině si oba celky zahrály v početní převaze, plzeňský Stříteský ale jen orazítkoval beton gólmana Novotného. Šanci Energie po ráně rozjetého Fleka zase vytěsnil Pavlát hranou lapačky.

Poté se do tlaku dostali Indiáni, jenže ani Gulašova střela z otočky do karlovarské sítě neprošla.

I po pauze pokračoval rychlý ofenzivní hokej. Na Novotného po nájezdu dvou na jednoho nevyzrál nadvakrát Pour. A když rozehrávku hostů vystihl Gulaš, po kličce do forhendu nepřehodil gólmanův beton.

Až po polovině času trhl nulovým stavem dvěma slepenými góly novic v plzeňské sestavě M. Lang. Novotného nejprve v 31. minutě prostřelil po Kodýtkově akci z mezikruží a jen po 25 sekundách si 19letý reprezentant, který předtím táhl produktivitu českého výběru na juniorském šampionátu, vyšperkoval svou premiéru v extralize trefou z pravého kruhu.

Vzápětí mohli skórovat hosté, ale Vondráček v nájezdu na Pavláta neuspěl. Energie se pak v závěru druhé třetiny ocitla ve čtyřech, jenže Skuhravý v oslabení odčaroval po 172 minutách Pavlátovu neprůstřelnost.

A ve 43. minutě bylo srovnáno. Koblasovu ránu vyrazil Pavlát jen nad sebe, kotouč se vrátil zpět do pole a Koblasa ho po objetí domácí brány dorazil za dezorientovaného gólmana.

Za plzeňskou brankou se vysypalo plexisklo a osm minut se nehrálo. Indiáni pak ubránili další oslabení a po jeho skončení chyběl Redlichovi jen kousek, aby strhl vedení na stranu hostů. To domácí byli efektivnější a v 50. minutě proměnil rychlý protiútok ve třetí gól Eberle.

Hosté dál víc stříleli. Kaše nabíjel do šance Flekovi, ale Pavlát puk zalehl. Přibývalo ostřejších soubojů. Karlovarská střídačka neudržela nervy na uzdě, tým za to inkasoval menší trest a v přesilovce na 4:2 zvýšil Pour. Necelé tři minuty před sirénou však hosté snížili a drama pokračovalo. Na trestnou lavici zamířil domácí Jiříček, Energie riskla hru bez gólmana, ani v šesti proti čtyřem však během zbývajících 63 sekund už vyrovnat nestihla.

Hlasy trenérů:

Ladislav Čihák (Plzeň): „Zápas se mi hodnotí dobře, protože jsme vyhráli za tři body, nicméně ve hře máme velké rezervy. Málo se tlačíme do střelby a všichni soupeři nás přestřílejí. Jsem rád, že tým i za stavu 2:2, kdy Vary byly lepší zvládl opět ve skóre odskočit a v závěru si to pohlídat.“

Tomáš Mariška (Karlovy Vary): „Chtěli jsme hrát aktivně, což si myslím, že se nám po většinu zápasu dařilo, ale bohužel jsme si nechali domácí dvakrát ve skóre odskočit po našich drobných chybách a hlavně nedůrazu na hokejkách v osobních soubojích v předbrankovém prostoru, což bylo hlavním kamenem úrazu v tom našem výkonu. Nechali jsme si v podstatě dorazit tři góly nebo dát branky ze slotu, zatímco my jsme se tam nedokázali prosazovat proti domácí houževnaté obraně.“

HC ŠKODA PLZEŇ – HC ENERGIE KARLOVY VARY 4:3

Třetiny: 0:0, 2:1, 2:2. Branky a nahrávky: 31. M. Lang (Kodýtek), 31. M. Lang, 50. Straka (Suchý), 56. Pour (L. Kaňák, Přikryl) – 38. Skuhravý (Vondráček, M. Rohan), 43. Koblasa (Kohout), 58. Graňák (Vondráček, T. Mikúš). Rozhodčí: Pražák, Úlehla – Ondráček, Špůr. Vyloučení: 6:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 22:41.

HC Škoda Plzeň: Pavlát – Budík, Čerešňák, V. Lang, Jiříček, Vráblík, Stříteský, L. Kaňák – M. Lang, Kodýtek, Gulaš – Straka, Suchý, Eberle – Rob, Přikryl, Pour – Slanina, Malát. Trenéři: Čihák, Hanzlík a Špaček.

HC Energie Karlovy Vary: Novotný – M. Rohan, Šenkeřík, Graňák, Weinhold, Pulpán, Zábranský, D. Mikyska – Hladonik, D. Kaše, Flek – Lauko, T. Mikúš, O. Beránek – Koblasa, Černoch, Kohout – Redlich, Skuhravý, Vondráček. Trenéři: Pešout a Mariška.