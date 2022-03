Tohle nevyšlo. Hokejisté Škody Plzeň sice ve třetím dějství extraligového předkola play-off v Mladé Boleslavi otočili stav z 0:2 do vedení 3:2, náskok však rychle ztratili a v souboji plném zvratů nakonec padli 3:5. V sérii tak Indiáni prohrávají 1:2 na zápasy a Bruslaři jsou krok od postupu do čtvrtfinále.

Čtvrtý duel je na programu znovu v Mladé Boleslavi v úterý opět od 17.00 hodin a Škodovku udrží ve hře o postup jen vítězství.

Třetí bitvu předkola zahájili Západočeši bez distancovaného Mertla, zato se čtyřmi juniory v sestavě. Zápas měl od začátku švih a nabídl zatím nejlepší hokej v sérii.

Ačkoliv hosté byli v úvodu živější, do vedení šli Bruslaři. Najman před plzeňskou brankou vypíchl puk Kaňákovi přímo k Eberlemu, který na druhý pokus dorazil puk do sítě. V předchozích třech sezonách hráč Plzně si tak zopakoval gólovou akci z předchozího zápasu.

Více šancí měli dál domácí, ale skóre se neměnilo. A to ani na druhé straně, kdy se rozjetý Kodýtek prosmýkl přes bránícího Pýchu až před Krošelje, ale ten včas zasáhl.

Jinak však gólmani neměli svůj den. Na přelomu první a druhé třetiny hosté sice ubránili tři oslabení po sobě, jenže pak nešťastně inkasovali. Pavláta zaskočil ranou z rohu kluziště někdejší spoluhráč Kantner. Gólman si puk do sítě srazil sám.

Podobně si po zmatcích před svou bránou vedl Krošelj. Po zákroku zůstal sedět na ledě, aniž by tušil, kde je puk. Z pravého kruhu ho zpět do ohně vrátil Blomstrand a krajan Thorell z úhlu překonal zvedajícího se brankáře.

Zaplněný sektor plzeňských fanoušků vybuchl nadšením a vypjatý duel získal ještě na dramatičnosti.

Hned v úvodu třetí třetiny po závaru před plzeňskou klecí Najman se Šťastným dotlačili puk i s Pavlátem za čáru, ale gól to nebyl.

Zato Bulíř v přesilovce svou bombou už Krošelje prostřelil a chvíli poté už Plzeň vedla. Dzierkals přihrával zpoza branky a M. Lang napálil puk z pokleku pod horní tyč. V 53. minutě se tak zdálo, že se opakuje scénář z předchozího duelu, jen v roli vítěze bude Škodovka.

Jenže přestřelka pokračovala. V čase 55:19 Kelemen po objetí branky srovnal a 63 sekund nato Kantner v přečíslení ranou na vyrážečku vrátil domácím vedení. Plzeň ještě riskla hru bez gólmana a Bruslaři zásahem do opuštěné klece zpečetili zisk mečbolu. Dokáže Škodovka v úterý večer odvrátit konec sezony a vrátit sérii k rozhodující bitvě do Plzně (hrála by se ve čtvrtek)?

Hlasy trenérů

Radim Rulík (Mladá Boleslav): „Zápas byl vyrovnaný, bojovný. Nasazení z obou stran bylo obrovské. Hráči tam nechali všechno. Myslím, že jsme byli šťastnější. Vedli jsme nejprve 2:0, ale pak jsme 2:3 prohrávali. Zejména ve třetí třetině to nebylo nic příjemného, protože to Plzeň překlopila na svou stranu. Dali jsme vše do závěru. Zápas byl ohromně vyrovnaný a my jsme byli šťastnější.“

Václav Baďouček (Plzeň): „Měli jsme dobrou první třetinu, dobře jsme bruslili, byli jsme aktivní. V závěru nás zbrzdily dvě po sobě jdoucí vyloučení, na začátku druhé třetiny ještě jedno. Dovolili jsme soupeřovi se zvednout. Nezbývá mi nic jiného než konstatovat, že jsme odehráli dobré utkání se špatným koncem.“

MLADÁ BOLESLAV – ŠKODA PLZEŇ 5:3

Třetiny: 1:0, 1:1, 3:2. Branky a nahrávky: 7. Jan Eberle (O. Najman), 27. Kantner (D. Šťastný, Lintuniemi), 56. Kelemen (Fořt), 57. Kantner – 34. G. Thorell (Blomstrand), 50. Bulíř (Čerešňák, Blomstrand), 53. M. Lang (Dzierkals, Budík). Rozhodčí: Šír, Lacina – Komárek, Hynek. Vyloučení: 3:5. Využití: 0:1. Střely na branku: 32:32. Diváci: 2983. Stav série: 2:1.

Mladá Boleslav: Krošelj – Pavel Pýcha, Ševc, Jánošík, Pláněk, Lintuniemi, Fillman, D. Moravec – Kantner, Kotala, D. Šťastný – O. Flynn, O. Najman, Jan Eberle – Lunter, Fořt, Kelemen – Grim, Bičevskis, J. Stránský. Trenéři: Rulík a Haken.

Škoda Plzeň: Pavlát – Kaňák, Čerešňák, Graňák, Hamšík, Budík, Kvasnička, Malák – M. Lang, Kodýtek, Dzierkals – Suchý, Bulíř, Schleiss – Blomstrand, G. Thorell, J. Dufek – Malát, F. Přikryl, Dvořák. Trenéři: Baďouček a Říha.