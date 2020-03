Řeč je o hokejistech týmu HC Poběžovice v Šumavské lize amatérského hokeje.

Jak je to možné prozrazuje vedoucí mužstva a jeden z borců s hokejkou na ledě Ondřej Lincmajer:

Zní to téměř jako matematická hádanka. Rozluštíte nám ji?

„Podle vývoje situace v sezoně jsme reálně pomýšleli na celkové druhé místo za suverénním Vizi Auto. Teď jsme třetí dva body za druhým Dynamem, které má sehráno o zápas méně. Měli jsme ale dohrávat ještě tři zápasy a tak trochu jsme kalkulovali s tím, že Dynamo nebude v dohrávce stačit na Vizi Auto a situace se srovná. Před čtvrtým Nýrskem jsme jen zásluhou lepšího skóre, ale máme s ním horší vzájemné zápasy, to rozhoduje o pořadí při shodném zisku bodů, a tak při předčasném ukončení soutěže by se dostalo před nás a my bychom skončili až čtvrtí.“

Vy už tedy nevěříte, že by se vedením soutěže zatím oficiálně jen přerušený letošní ročník kvůli opatřením vlády na ochranu před šířením koronaviru ještě mohl v pozdějších termínech dohrát do konce?

„Upřímně, ani už ne. On už totiž v pozdějších termínech nebude k dispozici led. Bude rozpuštěný, takže nebude na čem hrát.“

Takže stejně jako všichni sportovci v současné době cítíte smutek z plošného uzavření všech vnitřních i venkovních sportovišť?

„Samozřejmě smutek cítíme. Ale je to sice drastické, avšak nutné opatření. Když se jedná o zdraví a životy, tak musí jít všechno ostatní stranou. Bohužel i sport na jakékoliv úrovni. Pro nás je to jenom relax a koníček, ale pro profesionály především obživa a zákaz je tak pro ně horší než pro nás.“

Pokud by se tedy letošní sezona Šumavské ligy amatérského hokeje už nedohrávala, tak jak jste s ní z hlediska vašeho týmu spokojeni?

„Ať už to dopadne jakkoliv, jsme s letošní sezonou maximálně spokojeni. Měli jsme sice poněkud horší rozjezd a v začátku soutěže se nám párkrát něco nepovedlo, ale postupně jsme zabrali a zlepšovalo se to. Celkově jsme s umístěním i s průběhem sezony spokojeni snad nejvíc v historii naší účasti.“

Podle ředitele soutěže Luboše Hosnedla jsou možné ještě dva scénáře. Buď se soutěž dohraje před startem nového ročníku nebo se vyhlásí vítěz a pořadí po konci druhé části a zápasy třetí části se anulují. Co si o tom myslíte?

„Jak jsem již řekl, já si myslím, že dohrávat se už nebude kvůli ledu. Takže nejpravděpodobnější je v tomto případě asi scénář ukončení ročníku a vyhlášení pořadí v nejspravedlivějším bodě. Jestli budeme třetí nebo čtvrtí už je v podstatě jedno i když v náš prospěch oproti Nýrsku by ještě mohl hrát dosud nevynesený verdikt po jednom jejich určitém provinění.“