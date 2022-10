„Absolutně jsem nic netušil, všechno přišlo během neděle. Bylo to překvapení, ale takový je trenérský život. Je to posun v kariéře i výzva. Snahou bude, aby Plzeň hrála zase dobrý hokej, což si klub i příznivci zaslouží,“ prohlásil po úvodním tréninku Kořínek.

Áčko plzeňské Škodovky povedou nově Petr Kořínek (vlevo) a František Bombic.Zdroj: hcplzen.cz

Je to pro vás složitá situace i vzhledem k tomu, že s Václavem Baďoučkem jste kdysi byli v Plzni spoluhráči, znáte se dobře a teď ho na střídačce nahrazujete?

Tohle je pro mě strašně těžké. Venca je můj kolega, kamarád, ale nemá cenu se tím příliš zaobírat. Tohle prostě trenérský život přináší.

Jste známý patriot a výrazná hokejová osobnost Plzně. Vnímáte o to větší zodpovědnost?

Samozřejmě. Jsem Plzeňák, vyrostl jsem tady, během hráčské kariéry jsem se i z jiných mančaftů vždy vracel sem, domů. Nějaké roky tady trénuji, zimák je můj druhý domov. Jsem hrdý patriot, o tom není pochyb.

Při vašem prvním tréninku byl ledě i Martin Straka. Bude také během zápasů na střídačce?

Nechal to na nás, ale domluvili jsme se, že nějakou dobu bude při utkáních na střídačce. Na led během tréninků chodil i dřív a v rámci možností se určitě na začátku zapojí také při zápasech.

Co se dá momentálně změnit a co podle vás týmu nejvíce chybí?

Probíráme s kolegy nějaké nové věci, které do hry chceme přenést. Ale nejprve potřebujeme hráče poznat. Samozřejmě, na hokej chodím, takže přehled o nich mám, ale zblízka je to něco jiného. Mám výhodu, že s kolegou jsme se u řady kluků podíleli na jejich růstu v mládeži.

A první dojmy?

Myslím, že jsou tady výborní hráči. Nevyšly dva zápasy a nenazval bych to krizí, ale nastartovat mužstvo potřebujeme. Do týmu přišla spousta nových hráčů, kteří si musí zvyknout a není to pro ně ani pro trenéry jednoduché. Nevím, co bylo předtím, mám respekt vůči kolegům a nedělá se, abych je jakkoliv hodnotil.

Byl problém, že během léty bylo v kádru tolik změn? Je třeba více trpělivosti?

Je to složité. Hráči, které si sportovní manažer a vedení Plzně vytipovali, tak vesměs se to v předchozích letech povedlo. Někdy si to sedá rychleji, někdy déle. Ještě je třeba, aby fanoušci byli trpěliví. Ale jsem přesvědčený, že tady jsou dobří hráči a že to ukážou.

Takže potřebná herní kvalita ve výrazně obměněném týmu je?

Věřím tomu. Byla tam loni, kluci hráli dobře a jádro zůstalo. Kvalita určitě v týmu je. Jdeme teď od začátku a uděláme maximum pro to, aby tým začal vyhrávat a pohyboval se v tabulce výš.

Říkáte, že mužstvo potřebuje nastartovat. Dá se to stihnout v těch pár dnech do dalšího zápasu?

Víme, že odešli lídři, kteří předtím dávali góly. Ať to byl Milan Gulaš nebo Michal Bulíř. A teď potřebujeme hrát týmově, možná zpočátku na málo gólů. Na tom musíme zapracovat. Chceme hrát ofenzivní hokej, nicméně se zabezpečenou obranou.

Trenér Petr Kořínek.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Je to i o probuzení zahraničních hráčů, kteří zatím bodově nejsou výrazní?

Určitě. Hráli jsme v zahraničí a víme, jaký je tam na cizince obrovský tlak. Musí to ukázat, tak to je. Hrají v cizí zemi a nemohou si přijít jen zahrát hokej. Musí tomu dát všechno. Já jim věřím. Jak jsem je stihl poznat, jsou to všechno dobří kluci, jen je třeba ještě trocha trpělivosti.

Nestraší vás těžký start – v pátek souboj s Pardubicemi, v neděli utkání na Spartě a pak doma derby s Karlovými Vary?

No, když jsem probíral nejbližší zápasy, tak to nebylo veselé. Pardubice jsou adeptem na titul, to samé Sparta a ještě s ní budeme hrát v televizi. Ale nevyberete si. Olomouc nás přesvědčila, že mančafty v soutěži jsou vyrovnané a je jedno, proti komu hrajete.

Cíl, dostat se do play-off, zůstává i přes nepovedený start stejný?

Kdyby ne, tak do toho nemusíme chodit. Nemám rád, když se vyhlašuje něco ve stylu, že jdeme na medaili. To se nevyplácí. Cíl je dostat se do play-off.

