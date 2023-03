Hokejové Škodovce nevyšel vstup do předkola, v Liberci na úvod padla 1:4 a ve čtvrtečním večeru se znovu postaví Tygrům.

Michal Houdek (archivní foto) | Foto: Foto: hcplzen.cz

Nevedlo se jim v závěru základní části a hokejistům Škody Plzeň nevyšel ani vstup do vyřazovacích bojů. Předkolo play-off odstartovali Indiáni v Liberci porážkou. V zápase rychle prohrávali o dva góly a dál narůstající ztrátu už nedohnali. Favorizovaní Tygři vyhráli úvodní utkání předkola 4:1 a v druhém duelu série, které se hraje ve čtvrtek od 19.00 znovu v Liberci, tak musí škodováci výrazně přidat. S čímž souhlasí i plzeňský obránce Michal Houdek.

„To určitě. Prohráli jsme a na Liberec ztrácíme jeden bod. Já měl osobně v zápase nějaké střely, škoda, že z toho nebyla branka. Zápas by třeba vypadal taky trošku jinak. Mohli jsme se chytit, bohužel jsem to netrefil. Povedlo se to pouze Aleksimu Rekonenovi, nicméně na jeden gól se nedá moc vyhrát,“ prohlásil pro klubový web 22letý zadák.

Plzeň v souhrnu se závěrem základní části prohrála desáté utkání v řadě, ale to nyní v play-off musíte hodit za hlavu. Daří se to?

Já jdu do každého utkání na sto procent a nekoukám na to, jak dopadlo to předchozí. Žádný zápas není jednoduchý, ať je to utkání v základní části, nebo nyní v play-off.

Jenže předkolo je ošidné v tom, že postup zajistí „jen“ tři výhry. Takže asi nejde příliš rozjímat co bylo, že?

Ať vítězství nebo porážka, tak v půlnoci se to maže a pak už je zase nový den. Určitě v tom prvním zápase byly momenty, na které se dá navázat. Nicméně jich nebylo tolik, aby to stačilo na výhru. Určitě musíme v druhém zápase přidat, být ostřejší v osobních soubojích a jít víc do soupeře.

