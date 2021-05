„Klukům v Zugu jsem říkal, že musíme rozhodnout už ve třetím zápase. Také jsme finále v pátek ukončili, s týmem jsem si užil parádní víkend, zbyl i čas na rodinu a teď jsem s nároďákem. Vyšlo to skvěle,“ konstatoval v televizním rozhovoru zkušený 31letý útočník.

Zug ve finále skolil soupeře z Ženevy jasně 3:0 na zápasy. Třetí utkání vyhrál tým s býkem ve znaku 5:1, a oslavy mohly propuknout naplno.

„Titul přišel po 23 letech a zvlášť u těch starších kluků bylo vidět, jak moc to z nich spadlo. V roce 2017 a 2019 se finále prohrálo, teď to vyšlo a radost byla obrovská,“ řekl rodák z Písku.

Vítězný pohár zdvihl nad hlavu počtvrté v kariéře, když předtím slavil ligové zlato dvakrát v KHL s ruským Metallurgem (2014 a 2016) a poprvé s Plzní (2013), kde žije. Může srovnávat.

„Vítězství se nikdy nepřejí. I teď v Zugu to bylo krásný, i když se vše kvůli pandemii odehrálo v komornější atmosféře. Za halou se spontánně sešlo na osm tisíc lidí. Bylo veselo, plály ohňostroje a s klukama jsme potom až do rána seděli v kabině,“ popsal mistrovské slavení hokejový matador.

A jak se bojuje o titul ve stínu covidu? „Kromě asi dvou úvodních kol se liga ve Švýcarsku odehrála bez diváků. Teprve na play-off byla povolena návštěva hrstky lidí. V hale jich mohlo být snad padesát, ale i to pomohlo. Lístky dostali ti nejvěrnější z kotle a byli hodně slyšet,“ řekl borec, který k titulu přidal i korunu nejproduktivnějšího hráče stále kvalitnější švýcarské top ligy (52 zápasů, 16 gólů + 47 asistencí, play-off: 13, 1 + 14).

„Abyste to dokázal, musíte mít dobré spoluhráče, a to jsem měl, sedlo si to. Odehráli jsme dobrý ročník, udělali jsme i rekord v počtu získaných bodů v základní části. Za mě spokojenost,“ zdůraznil forvard.

Elitní útok Zugu tvořil Kovář s křídly Simionem a Hofmannem.

Ve Švýcarsku je druhým rokem a pobyt si užívá. „Jde o příjemnou destinaci. Švýcarská liga má kvalitu, a přitom ať hrajeme kdekoliv, tak večer spím ve své posteli. Mám dva malé kluky a ti jsou šťastní, že je táta doma,“ podotkl Kovář.

Pod Alpami by měl působit ještě dvě sezony. „Ve smlouvě mám sice nějakou výstupní klauzuli, ale asi využita nebude,“ připustil.

Před příchodem do Zugu sice usiloval o angažmá v NHL, jenže neuspěl. Teď prý o Americe už moc nepřemýšlí. „Aktuálně žádná nabídka není,“ pokrčil rameny.

Přitom v předchozích dvou sezonách visačka krále švýcarské produktivity postrčila do Chicaga jak Dominika Kubalíka, tak Suttera.

„Taky jsem myslel, že to dostanu automaticky, ale Dominik mě vyvedl z omylu. Tak jedině, že tam za mě ztratí slovo,“ žertoval Kovář.

Se střelcem Kubalíkem tvořil údernou dvojici už v Plzni a v jedné lajně řádili také na posledním světovém šampionátu. Teď se očekává, že v Rize klapající spolupráci oživí. „Ještě jsme se s trenéry detailně nebavili, ale asi se to spojení nabízí. S Kubaldou hraju hrozně rád a myslím, že ani jeden z nás nebude proti,“ prohlásil Kovář.

V rámci Českých hokejových her by měl tvořivý centr naskočit už do dnešního souboje s Rusy, což je generálka na mistrovství světa.

Kovář se chystá už na sedmý šampionát a jako mazák by měl být jedním z lídrů, možná i kapitánem národního mužstva. Jeho cíl je zřejmý – k ligovým triumfům konečně přidat nějaký výrazný výsledek na světové scéně. Vždyť na medaili čeká Česko, někdejší tradiční hokejová bašta, od roku 2012.

„Všichni víme, co nás dlouho tíží. Mluví se o tom a bylo by hezký medaili v Rize udělat. Věřím, že postavíme silný tým a půjdeme si za tím. Teprve potom by sezona dostala tu správnou podobu,“ zdůraznil Jan Kovář.

Mistrovství světa začne v Lotyšsku příští pátek a Češi se ve skupině A utkají postupně s Ruskem, Švédskem, Švýcarskem, Slovenskem, Dánskem, Běloruskem a Velkou Británií.