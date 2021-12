Přitom ještě v závěru utkání škodováci v oslabení horko těžko hájili stav 2:2. Jenže uspěli a pak kapitán Čerešňák nahozením ze středního pásma načapal třineckého gólmana Kacetla. Skákající puk mu propadl mezi betony, v gestu zoufalství se schoulil k ledu, zatímco Západočechům se otvíraly vítězné brány. Do konce zbývalo 13 sekund.

Plzeň si pokoření mistra už nenechala utéct, Ocelářům vrátila předchozí těsnou porážku 1:2 z vlastního ledu a před reprezentační pauzou bodovala popáté za sebou.

Atraktivní souboj prvního se čtvrtým byl dlouho úpornou přetahovanou. Oceláři měli více střel a i na počet šancí svého soupeře předčili, jenže obětavě hrající Indiáni s přispěním brankáře Pavláta, který téměř po měsíci dostal šanci zaskočit za jedničku Svobodu, odolávali.

První třetina ještě skončila bez gólů. Blíž k otevření skóre byli domácí, ale Pavláta hned dvakrát zachránila tyčka. Kacetla zase po rychlé akci nepřekonal volný Bulíř.

V druhé části se hosté dostali bleskovým využitím přesilovky do vedení. Kacetl neudržel tvrdou Bulířovu ránu a Mertl odražený puk jen po osmi sekundách zametl do brány. Na přelomu třetin však Oceláři stav otočili a vždy u toho byl Kundrátek. Nejprve ve vlastním oslabení po drzém zakončení srovnal. Kličkou si vytáhl Pavláta a zpoza branky odrazem od obránce dostal puk do sítě. A hned po pauze propálil plzeňského gólmana podruhé. Vedení však ocelářům vydrželo jen dvě minuty. To se do puku bez přípravy mocně opřel Bulíř a znovu bylo srovnáno.

Domácí ve snaze zápas rozhodnout ještě zvyšovali svůj tlak a znovu zněly plzeňské tyčky.

Brankář Pavlát, který v neděli kryl celkem 30 střel, už puk za záda nepustil a v závěru se štěstí přiklonilo na stranu Škodovky.

Hlasy trenérů:

Marek Zadina (Třinec): „Kluci hráli velmi dobře, vytvořili si spoustu šancí a bohužel se k nám neobrátilo štěstí. Dost šancí jsme neproměnili a když jsme dali gól na 2:1, vzápětí jsme inkasovali. Ale týmu nemůžu nic vytknout, kluci pracovali, tlačili se do soupeře. Plzeň dobře bránila. Kluky ten zápas stál spoustu sil a bohužel nemáme ani bod. Dali jsme pětkrát tyčku, ale tak to někdy ve sportu bývá. V závěru jsem ještě něco říkal bekům, gólovou situaci jsem ani pořádně neviděl. Stane se to, byl to smolný zápas.“

Miloš Říha (Plzeň): „Velice těžké utkání. Soupeř je kvalitní, ne nadarmo je v čele tabulky. Přijeli jsme ale do Třince s cílem hrát svůj hokej a odvézt vítězství, což se nám podařilo a jsme za to strašně rádi, byť se výhra nerodila vůbec jednoduše. Ve druhé třetině jsme se dostali pod velký tlak, paradoxně jsme z něj vytěžili branku v přesilovce na 1:0. Pak jsme soupeři darovali vyrovnání, což s námi trošičku zatřáslo. Soupeř na začátku třetí třetiny odskočil zaslouženě do vedení. Rozhodující v utkání bylo, že jsme hned následně vyrovnali na 2:2 a pak byly šance na obou stranách, byť domácí byli aktivnější ve střelbě a mnohdy jsme měli i štěstí. Několikrát nás zachránila branková konstrukce. Dá se říct, že se nám šťastným gólem v závěru vrátily dva body, o které jsme trošku neprávem přišli v Pardubicích. Klukům bych chtěl poděkovat, že hráli tak obětavě a neovlivnila nás ztráta zápasu v Pardubicích. Rozhodující gól - to už byla na střídačce jen euforie. Asi nikdo nečekal, že by to do branky propadlo. Pro domácí to asi nebylo nic příjemného, ale k hokeji to patří.“

OCELÁŘI TŘINEC – ŠKODA PLZEŇ 2:3

Třetiny: 0:0, 1:1, 1:2. Branky a nahrávky: 37. Kundrátek (Hrňa, Dravecký), 41. Kundrátek (Hrňa) – 24. Mertl (Bulíř, Čerešňák), 43. Bulíř (J. Dufek), 60. Čerešňák (Mertl). Rozhodčí: Šír, Ondráček – Ganger, Rampír. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. V oslabení: 1:1. Střely na branku: 32:17. Diváci: 1 000.

Třinec: Kacetl – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Jaroměřský, M. Adámek – Chmielewski, P. Vrána, Martin Růžička – A. Nestrašil, M. Kovařčík, O. Kovařčík – O. Šedivý, Marcinko, Hrňa – Hrehorčák, Miloš Roman, Dravecký – Kofroň. Trenéři: Varaďa, M. Zadina a Krátoška.

Plzeň: Pavlát – Čerešňák, L. Kaňák, Jiříček, Graňák, Budík, Kvasnička, Kremláček – J. Dufek, Mertl, Dzierkals – Schleiss, Bulíř, F. Suchý – M. Lang, G. Thorell, Blomstrand – F. Přikryl, Adamec, Malát. Trenéři: Baďouček a Říha.