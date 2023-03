/LEDNÍ HOKEJ/ O uplynulém víkendu se na zimním stadionu v Klatovech odehrálo jediné utkání 20. kola Klatovské hokejové ligy (KTHL), ve kterém se Kdyně postavila Indiánům. A splnila roli favorita, když svému soupeři nasázela hned dvanáct branek. Tímto vítězstvím se tým Kdyně přiblížil konečnému druhému místu, ale bude potřebovat pomoc (a sice vítězství) suverénních Gladiátorů, kteří v derniéře sezony vyzvou Dynamo.

Lední hokej, branka - ilustrační snímek. | Foto: ČTK

HC Warriors Kdyně – HC West Indian 2018 12:2

„Do zápasu jsme šli s cílem vyhrát, protože když v závěrečném utkání potvrdí roli favorita Gladiátoři a porazí Dynamo, skončím druzí. Jsme určitě spokojení s tím, že jsme zvítězili, zastříleli si, ale určitě už jsme odehráli povedenější zápasy," svěřil se Deníku hokejista Warriors Josef Novák. „Musím pochválit i Indiány. I když jsou poslední, snaží se a myslím si, že v průběhu sezony se jejich hra zlepšovala. Když ještě trošičku posílí, v příští sezoně budou určitě silnější," řekl kdyňský špílmachr Josef Novák na adresu soupeře.

Třetiny: 3:0, 3:1, 6:1. Branky a nahrávky: 6. P. Voldán (Škarda), 9. Mazanec (Dvořák), 11. P. Voldán (Hána), 23. Novák (M. Voldán), 26. M. Voldán (P. Voldán), 26. Škarda (Dvořák), 33. Halas (Dvořák), 33. P. Voldán (Hána), 34. Škarda (Dvořák, Halas), 41. Hána (M. Voldán), 45. Hána (P. Voldán, M. Voldán), 45. Hána (M. Voldán, P. Voldán) – 29. Mautner (Beneš), 35. Luboš Gregor (Vlach). Rozhodčí: Schmiedt, Trefanec. Vyloučení: 1:2. Využití přesilových her: 2:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 9. Aréna: zimní stadion Klatovy. HC Warriors Kdyně: Fíroň – Novák, Dvořák, Škarda, Steinbrücker, Mazanec, P. Voldán, M. Voldán, Hána, Halas. HC West Indian 2018: Válek – Koutník, Gregor, Beneš, Zýbek, Mautner, Sedláček, Ferus, Bucifalová, Vlach, Boukal.

Již zkraje zápasu se do výhodné střelecké pozice dostal Hána, ale na Válka v kleci Indiánů nevyzrál. Ve čtvrté minutě dostali možnost přesilové hry právě Indiány, ale početní výhodu nevyužili. O minutu později přestřelil Válkovu klec Novák, skóre tedy bylo i nadále bezbrankové. To se ovšem změnilo již v polovině následující minuty, kdy si na kruhu připravil kotouč na střelu Pavel Voldán a nedal Válkovi v brankovišti Indiánů šanci. V deváté minutě Kdyně využila přesilovku, když Dvořákovu pobídku tečoval za Válka Mazanec.

Kdyně byla při chuti a další projektil vyslal Škarda, Válek byl tentokrát pozorný. Z aktivity Kdyně vzešla další přesilovka, a ta byla opět využita, když se znovu prosadil Pavel Voldán. Ve čtrnácté minutě tvrdě pálil Novák, ale neměl dobře seřízená mířidla. V závěru prvního dějství zahrozil uzdravený Gregor, ale na Fíroně nevyzrál. První třetina tak skončila výhrou Warriors 3:0.

Ve druhé minutě druhé třetiny pálil nepříjemně Hána, ale Válek byl připraven. Pak vyjel zpoza branky Voldán, ale chytače v dresu Indiánů nepřekvapil. Gól nepadl ani na druhé straně, kdy beton Fíroně vyprášil Ferus. Pak byl opět v permanenci v pohotovosti zaneprázdněný Válek, který skvěle zneškodnil pokus aktivního Nováka, který se jako motorová myška prodral před bránu.

Gólman Indiánů již však záhy kapituloval. Matěj Voldán našel zpoza branky kapitána Nováka, který upravil skóre už na 4:0. Reagovat mohl hokejový Indián Gregor, avšak jeho projektil skončil jen na betonu Válka.

V šestadvacáté minutě se do úniku dostal rychlonohý Matěj Voldán a zakončil do horního růžku Válkovy klece. Osm sekund na to se prosadil Škarda a bylo to už 6:0. Poté si do dobré pozice sjel Koutník, ale kdyňského lapače puků Fíroně nepokořil. To se povedlo až Mautnerovi, jenž ve 29. minutě vstřelil první branku Indiánů v zápase 20. kola proti Kdyni. Na začátku třetí periody od mantinelu vyjel Škarda, ale Válka nepokořil.

O malý okamžik později bylo slyšet vlčí skřehotání po zakončení tatranského vlka Halase, jenž přidal sedmý gól Warriors. O chvíli později pálil z kruhu Pavel Voldán a kotouč se zastavil o síťku za zády Válka – 8:1. Do konce zápasu viděli diváci ještě pět branek. V barvách Kdyně se prosadili Škarda a třikrát Hána. Za Indiány slavil gólový úspěch agilní Luboš Gregor.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

