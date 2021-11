Podruhé během pěti dní se plzeňská Škodovka střetla v extralize s Vítkovicemi a znovu vyhrála 3:2. Doma ale oproti prvnímu duelu v Ostravě až v prodloužení. Na zisku dvou bodů měl výrazný podíl brankář Miroslav Svoboda. Předchozí utkání s Riderou sledoval jen ze střídačky, ale teď vytasil 24 úspěšných zákroků a byl vyhlášen nejlepším mužem zápasu na straně Indiánů. Výhra těšila 26letého gólmana o to víc, že se do Plzně vrátil před sezonou podobně jako útočník Jan Schleiss právě z Vítkovic.

„Nevím jak Honza Schleiss, ale já bral utkání hodně prestižně. Kluky jsem rád viděl, ve Vítkovicích mám spoustu kamarádů, navíc přes léto bydlíme v Ostravě. Určitě jsem ale nechtěl prohrát s trenérem Holaňem. Mám radost, že může jet domů smutný on,“ konstatoval po zápase Svoboda.

V závěru první třetiny šli Vítkovičtí v přesilovce do vedení. A ačkoliv pak Plzeň ve druhé třetině stav otočila, před koncem třetí části soupeř znovu srovnal. Jak jste inkasované góly viděl ze svého pohledu?

Ta první střela šla prakticky vedle, Krenželok to ale ještě šikovně tečoval. On jiné góly ani nedává (smích). U té druhé trefy jsem to zase blbě vyrazil, puk se k nim šikovně odrazil a taková rána se pak těžko chytá.

Škodovka v tom urputném souboji dokázala skórovat jen v přesilovkách. Čím to bylo?

Vítkovice hrají dobře do obrany, oni to na tom mají postavené, navíc mají rychlé kontry. Jsme proto nadšení, že jsme si pomohli přesilovými hrami.

Těsně před koncem za stavu 2:2 mohl plzeňské naděje pohřbít Lakatoš, ale v obrovswké šanci na vás nevyzrál.

Kdyby to byla branka, tak bych asi vzteky bouchnul. V tu chvíli to byla velká chyba, že nám ujel. Jsem rád, že jsme následné prodloužení uhráli.

Asi bylo znát, že na marodce máte znovu spoustu hráčů a nejvíc právě z defenzivy, že?

Mimo sestavu jsou aktuálně tři beci (Jakub Kindl, Viktor Lang a Dominik Graňák) a k tomu chybí v útoku Pavel Musil. Místo nich nastupují mladí kluci a jsme rádi, že takhle hrajeme, klobouk dolů. V pátek jsme sice prohráli v Hradci, jenomže ten je doma hodně silný. Před pár lety jsme vyhráli základní část a také jsme tam prohráli 0:6. To se stane.

Středeční zápas ve Vítkovicích odchytal váš týmový kolega Dominik Pavlát a rovněž podal solidní výkon. Jak spolu vycházíte?

S Dominikem si pomáháme, rozhodně si neztěžuji. O nasazení brankáře rozhoduje spousta aspektů. Já byl po startu v nároďáku unavený, tak ve středu šel do brány Dominik. Poté v Hradci sice střídal, ale já jsem zase střídal v zápase s Litvínovem. Je dobře, že to nevisí jen na jednom z nás. V minulém období, když jsem chytal za Plzeň, tak jsem odchytal téměř vše a to taky není dobře.