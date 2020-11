Plzeň sráží mizerná koncovka. Úvodní derby sezony na ledě Energie prohráli Indiáni 0:1 a neskórovali už 119 minut. Přesto zůstali v čele extraligy. Aby to platilo i po dnešku, budou muset zabrat. Extraligový lídr přitom míří znovu na cizí led.

Venkovní pětiboj zakončí Škodovka v Praze proti Spartě. Jde o dohrávku 14. kola. Atraktivní souboj třetího s prvním začne v 02 areně dnes v 17.00 hodin. A protože oba rivaly dělí v tabulce jen bod, strhne se přímá bitva o vedoucí post.

„Určitě musíme zlepšit věci, které nám nefungovaly v Karlových Varech. A hlavně se musíme Spartě vyrovnat v nasazení, a spíš ji v tom předčit,“ burcuje tým plzeňský útočník a uznávaný bojovník Petr Straka.

Vraťme se ještě k derby. Co kromě gólů chybělo k lepšímu výsledku?

Za prvé to bylo strašně smutný. Jsme zvyklí, že derby má skvělou atmosféru, jenže bez diváků bylo naprosto komorní. A ten zápas se nám nepovedl. Nedokázali jsme dát gól, a proto jsme prohráli. Něco jsme si k tomu v kabině řekli, podívali se na video a jsme připravení to odčinit proti Spartě.

Kouše se porážka snáz, když jste byť v neúplné tabulce dál první?

Nevím, mě bolí každá prohra. Tím spíš, že hrajeme nahoře, tak těch porážek není tolik a doufám, že ani nebude. O to víc to mrzí. Vždycky je na houby, když se prohraje a o to odhodlanější půjdeme do utkání se Spartou, abychom to odčinili.

Také v 02 areně s kapacitou až 18 tisíc míst budou chybět diváci. Dá se na to zvyknout, připravit?

Prázdná hala bude zase parádní… Ale čeká nás Sparta, duel o další tři body, proti nim jsou to vždycky super zápasy. Bývá to vyhrocené, hraje se hodně fyzicky, což očekávám i od tohoto utkání. Abychom v Praze uspěli, budeme muset předvést to nejlepší, co v nás je. A s tím do toho také půjdeme.

V čem budete muset v souboji se Spartou oproti derby asi nejvíc přidat?

Určitě musíme zlepšit věci, které nám nefungovaly v Karlových Varech, ale nejen tam. Už pár předchozích zápasů nebylo ideálních, co se týká rozehrávky nebo zakončení. Úplný základ ale je, že se musíme Spartě vyrovnat v nasazení. A spíš ji předčit jak v bojovnosti, takv bruslení, a také vyhrávat osobní souboje.

119 minut bez gólu? Pracovat dál, velí kouč

Zádrhel. Dát gól je pro plzeňské střelce najednou problém. Naposledy skóroval Filip Suchý v první minutě souboje v Třinci a pak už nikdo. Ani do sítě Ocelářů, ani v derby s Energií (pro útočníka Jaroslava Kracíka šlo o 600. extraligový start) a Indiáni venku dvakrát narazili. „Ve Varech to nebyl dobrý zápas, nešla nám hra s pukem a něco jsme si k tomu řekli. Musíme jít dál, vždyť v úterý (dnes) nás čeká další zápas,“ prohlásil plzeňský trenér Ladislav Čihák s tím, že zpátky na vítěznou vlnu dostane hráče jen práce v přípravě. „Není to pouze o tom, že si něco řekneme a ukážeme. Kluci ale makají, takže věřím, že zlepšení přijde. Bylo by už načase,“ podotkl Čihák před soubojem se Spartou.

Bilance. Plzeň teď sice dvakrát klopýtla, ale předtím v 11 zápasech bodovala, z toho desetkrát zvítězila. Třeba Spartu v úvodním kole porazila doma 5:3. A Sparťané? Jejich osmizápasovou bodovou šňůru se sedmi výhrami přerušila porážka v Olomouci 1:4, ale naposledy Moru v odvetě doma sestřelili 7:1.