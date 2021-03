„Po zranění to není pořád ideální, ale před námi je nejdůležitější část sezony, takže každý musí hodit své bolístky za hlavu a soustředit se na zápasy, co jsou před námi,“ prohlásil pětatřicetiletý lídr Škodovky.

Ve středu a ve čtvrtek, vždy od 17.30 rozehraje jeho tým play-off s Olomoucí.

O čtyřku jste se prali až do konce. Mrzí hodně, že to těsně nevyšlo?

Základní část běží několik měsíců a během té doby přišlo pár horších zápasů, v nichž jsme body ztratili. Tak to je, ale už je to za námi a nyní se musíme stoprocentně soustředit na předkolo.

Co vám blesklo hlavou, když se potvrdilo, že na úvod play-off narazíte už poněkolikáté na Olomouc?

Že je to trochu úsměvné. Ale jestli chceme vyhrát pohár, tak nemůžeme koukat na to, jaký soupeř proti nám stojí. Na Olomouc si ale věříme. Navíc se do sestavy vrátilo z marodky plno kluků a sehrané dvojice, trojice zapadly zase do starých kolejí. Což bylo znát už v těch posledních zápasech.

Takže nějaká alergie vůči rivalovi z Hané nehrozí?

To si nemyslím. Někde jsem ale četl, že Honza Tomajko (jeden z trenérů Olomouce) si Plzeň nepřál, což je pro nás dobrý signál. S Olomoucí máme letos dobrou bilanci a jsem stoprocentně přesvědčený, že pokud budeme plnit, co máme, můžeme uspět.

Neobáváte se, že vás osobně si Kohouti budou na ledě hlídat hodně natěsno?

Ne. To je naopak dobře! Aspoň se budou ve hře otevírat okénka pro jiné kluky. Nejde o mě, ale o celý tým. Mně je úplně jedno, jestli budu mít celou sérii někoho na zádech. Hlavní je, abychom postoupili, to je pro mě nejdůležitější.

Předkolo rozehrajete dvěma zápasy doma. Je vlastní led i v situaci, kdy v hledišti chybí diváci, výhodou?

Bez diváků jsou zápasy jiné, celá sezona je v tomhle ohledu podivná a výhoda domácího prostředí se ztrácí. Jenže začínat sérii doma výhodou je, a to z hlediska cestování i regenerace. Olomouc jela v neděli k nám, pak je čekala další cesta zpátky a ve středu se zase hraje v Plzni. A zdlouhavé cestování se může do výkonu promítnout. My se naopak můžeme v klidu nachystat a navázat na poslední zápasy, které jsme odehráli hodně kvalitně. Takovým hokejem se chceme ve vyřazovacích bojích prezentovat.

S Plzní jste vybojoval dvakrát bronz a dáváte najevo, jak moc stojíte o titul. Platí to i v téhle sezoně?

Motivaci získat vítězný pohár mám stále. Možná proto, že jsem ho nad hlavu nikdy nezvedl, tak ho tolik chci. Ale nejdříve je třeba vůbec ujít tu dlouhou cestu do play-off. Dřít, hrát pod zraněními, ale pak je třeba vytáhnout ještě něco navíc. Nechat na ledě úplně všechno a věřit v úspěch. Jen když se tohle sejde, tak je šance, že můžete vyhrát.