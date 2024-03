Takže si na postup musíte počkat do další sezony… Uvidíme, jak to bude příští sezonu. Slyšel jsem zvěsti, že se některé týmy nepřihlásí a krajská soutěž bude mít ne tři skupiny, ale dvě. To se řeší až v květnu na krajských předsezonních aktivech na zasedání zástupců všech týmů.

Sokol Díly bude pokračovat?

Nikdo z kluků neřekl, že by končil nebo chtěl odejít jinam. Možná přijde někdo nový, protože máme rozjednané hráče, kteří by nás příští sezonu mohli posílit. Jde i o hráče se zkušenostmi z krajské ligy.

Vyhovoval vám herní systém s osmi týmy v základní části a čtyřmi postupujícími do play-off?

Po dlouhé době se hrálo play-off. Pokud by základní část hrálo více mužstev, bylo by to lepší, ale my se musíme přizpůsobit tomu, jak to zorganizuje svaz.

Jaké je momentální složení kádru?

Kádr se nám relativně změnil, omladili jsme. Takže jsme neměli problémy s tím, že bychom se na zápasy nescházeli.

Mužstvo Dílů má hodně rodinných vazeb…

Jo jo. Kluci Blažkové (Ondřej, Matěj, Šimon) jsou tři bráchové, ale Lukáš Blažek není s nimi příbuzný. To je taková Klapzubova jedenáctka (smích). Luboš Reiniger a Štěpán Reiniger i Petr Turhobr a Denis Turhobr jsou otec se synem.

Domažlice zachránily v play-off remízu, Staňkov je ve finále a Díly vypadly