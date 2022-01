Ještě výrazně se na hubené, ale o to cennější výhře podepsal gólman Pavlát, který kryl všechny pokusy Ocelářů. První nulu v sezoně si však nepřipíše, protože při problémech s výstrojí za něj na dvě minutky zaskočil náhradník Svoboda. A i ten zůstal nepřekonán.

První třetina skončila bez gólů. Hosté měli víc ze hry, ale dominovali brankáři - domácí Kacetl a Pavlát na opačné straně. V prostřední části přišla velká šance Indiánů. Kapitán Kindl nabíjel před odkrytou branku Přikrylovi, kterému však zakončení nesedlo. Následně Škodovka ubránila oslabení, aby si poté po Daňově extempore, faulu a komentářích k sudím, za což byly dvě plus dvě minuty, sama užila početní výhodu. A hned první trest Plzeňští využili.

Ujala se švédská kombinace. Blomstrand našel ideálně volného Thorella, který puk zametl za bezmocného Kacetla do branky a Plzeňští od půlky zápasu vedli 1:0.

Pár minut nato bránící Kaňák shodil brankáři Pavlátovi přilbu, na ledě se ji nepovedlo opravit, takže do branky naskočil nerozchytaný Svoboda. A měl se co ohánět. Po Zahradníčkově ráně se mu puk převalil přes beton, ale Holý stihl kotouč z brankové čáry posunout a gólman ho zalehl. Skvělým zákrokem pak Svoboda udržel těsné vedení i proti rozjetému Vránovi.

Vyrovnaným zápasem dál hýbaly přesilovky, ale Škodovka v oslabení držela Oceláře na uzdě. Pavlát se i po návratu do boje překonával a jednogólové vedení Plzně platilo i po čtyřiceti minutách.

Třinečtí sice ve třetí části zvýšili enormně svůj tlak, hrálo se více v plzeňském pásmu , jenže dobře bránící hosty do úzkých nedostali. A když, tak tu byl ještě Pavlát. Jako když se stihl přesunout proti Douderovo zakončení. Práci měl i Kacetl, který několikrát čelil rychlým výpadům hostů.

Zhruba dvě minuty před koncem si Oceláři vzali time a následně odvolali brankáře, Jenže ani v šesti proti pěti, a po vyloučení Suchého za vyhození kotouče mimo led v šesti proti čtyřem, gól nedali. Tedy Marcinko nakonec Pavláta propálil, jenže už to bylo po šedesáté minutě.Pro čtvrtou Škodovku, která v lednu počítá spíš ztráty, jako minule, kdy doma padla s třetími Pardubicemi, je tříbodový zisk obrovskou vzpruhou. V úterý se Indiáni střetnou doma od 17.00 hodin s Olomoucí.

Hlasy trenérů

Miloš Říha (Plzeň): „Po posledních třech zápasech, kdy jsme poztráceli dost bodů, jsme se na Oceláře hodně připravovali. Myslím, že to bylo na naší hře vidět. Hlavně tedy v první třetině, kdy jsme proti tak silnému soupeři uhrávali souboje. Měli jsme i více ze hry, více šancí. Ve druhé třetině to z naší strany vyprchalo, dostali jsme se pod tlak. Měli jsme ale dost brejků, pomohl nám gól, který byl rozhodující. Soupeř se pak snažil tlačit, ale my jsme šli bojovností výhře naproti. Pomohl nám i dobrý výkon brankářů. Myslím, že jsme si výsledek zasloužili.“

Marek Zadina (Třinec): „První třetina nebyla taková, jakou jsme si představovali. Rozjížděli jsme se. Od té druhé už jsme začali vyhrávat osobní souboje, měli jsme více ze hry. Když jsme si vytvořili šance, tak jsme je bohužel nepotvrdili a nedali z nich gól. Málo jsme chodili do předbrankového prostoru. Věděli jsme, že utkání bude těžké, protože Plzeň hraje dobře v obraně a je tam agresivní. Během třetí třetiny jsme tlačili, soupeř hrál jednoduše a vyhazoval. V globálu jsme byli bezzubí v útočné fázi, nebyli jsme dost hladoví.“

HC Oceláři Třinec – HC Škoda Plzeň 0:1

Třetiny: 0:0, 0:1, 0:0. Branka a nahrávky: 30. G. Thorell (Blomstrand, Bulíř). Rozhodčí: Jeřábek, Úlehla – Svoboda, Malý. Vyloučení: 3:5, navíc Daňo (Tři.) a Mertl (Plz.) 5 min. Využití: 0:1. Diváků: 982.

HC Oceláři Třinec: Kacetl – M. Doudera, Marinčin, D. Musil, Kundrátek, Zahradníček, M. Adámek, Jaroměřský – Daňo, P. Vrána, Martin Růžička – Chmielewski, Miloš Roman, O. Kovařčík – A. Nestrašil, Marcinko, Kofroň – Hrehorčák, R. Szturc, Dravecký. Trenéři: Varaďa, Zadina a Krátoška.

HC Škoda Plzeň: Pavlát (34.–36. Miroslav Svoboda) – L. Kaňák, Čerešňák, Graňák, J. Holý, Budík, J. Kindl, Kremláček – J. Dufek, Mertl, M. Lang – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Blomstrand, Kodýtek, Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, Malát. Trenéři: Říha a Baďouček.