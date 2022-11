HC Warriors Kdyně - HC Čápi 1:1 nedohráno

„Mrzí mě, že se proti papírově slabším soupeřům neumíme nažhavit hned od začátku jako třeba proti Dynamu nebo Gladiátorům, stalo se nám to i teď. Začali jsme vlažně a brzy jsme prohrávali. Pak se nám naštěstí podařilo srovnat, ale kdo ví, jak by se zápas dál vyvíjel, kdyby nedošlo ke zranění našeho brankáře a předčasnému ukončení zápasu," uvedl hokejista Kdyně David Dvořák.

„Mám ovšem radost z toho, že jsme se po skončení utkání domluvili, do brány postavili dřevěného brankáře a zahráli si hokej jen tak pro radost. Tento sport nás všechny baví a soutěž prozatím funguje přesně tak, jak má," doplnil.

Třetiny: 1:1, -:-, -:-. Branky a nahrávky: 7. Sloup (Hána) - 1. Moravčík. Rozhodčí: Brtník, Schmiedt. Vyloučení: 1:3. Využití přesilových her: 1:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 7. Sestava HC Warriors Kdyně: Bartoš - Novák, Dvořák, Lagron, P. Voldán, Veber, Sloup, Mazanec, Hána. Sestava HC Čápi: Plánička - Peksa, Farný, Bauer, Jindra, Uhlík, Muchna, Rajal, Moravčík, Špaček.

Než se všichni stačili rozkoukat, otevřel skóre zápasu čapí reprezentant Moravčík, který zaskočil Bartoše v bráně Kdyně. Poté mohl Peksa navýšit vedení svého týmu, ale mířil příliš vysoko. V 6. minutě byl vyloučen Farný a Kdyně přesilovku využila, když se ranou z kruhu prosadil Sloup.

Vstřelená branka Warriors nakopla jako strčený prst do zásuvky s elektrikou a z další útoku mířil do náruče Pláničky kanonýr Pavel Voldán. Z aktivity Kdyně posléze vzešla další přesilovka, díky vyloučení Bauera. V této početní výhodě pálil od modré Veber, ale nepřesně. Ve 12. minutě se před Pláničku prodral aktivně hrající Voldán, ale hostující obrana jej zpacifikovala.

Na druhé straně si Bartoš poradil se schovanou střelou Jindry a stejně úspěšný byl znovu také v laufu chytající Plánička, který si dvakrát poradil se zakončením Voldána. Půl minuty před pauzou došlo ke zranění gólmana Kdyně Bartoše, který nejprve betonem vykopl pokus jednoho z unikajících hráčů soupeře, ale při zákroku si přivodil zranění v oblasti třísel. Následně bylo utkání po dohodě obou celků předčasně ukončeno s tím, že v platnosti zůstane výsledek na ledě. Oba týmy si tak rozdělily po jednom bodu.

AHC Gladiators - HC West Indian 2018 8:4

„Na začátek bych chtěl poděkovat dvěma klukům z Dynama, kteří nám přišli pomoci. Celkově se hrál krásný zápas, ve kterém jsme dokonce vedli, ale na výhru to nestačilo. Škoda posledních šesti minut, ve kterých jsme se zbláznili, chtěli zápas vyhrát, ale místo toho nám to tam napadalo. Jsem ale opravdu moc rád, že jdou naše výkony nahoru. Scházíme se, hokej nás baví a na ledě je to znát," liboval si hokejista Indiánů Luboš Gregor.

Třetiny: 2:2, 2:1, 4:1. Branky a nahrávky: 1. Krásný (Partl), 15. Krásný (Němec), 20. Krásný (Šimek), 23. Benda (Václavovic), 36. Němec (Benda), 37. Václavovic (Král), 40. Benda, 44. Benda (Václavovic) - 11. Voráček (Gregor), 14. Rajšl (Gregor), 21. Voráček (Gregor), 45. Voráček. Rozhodčí: Schmiedt, Brtník. Vyloučení: 1:1. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 5. Sestava AHC Gladiators: Kisling - Němec, Král, L. Václavovic, Jonáš, Šimek, Benda, Krásný, Partl, D. Václavovic. Sestava HC West Indian 2018: Válek - Rajtmajer, Rajšl, Koutník, Voráček, Toman, Kopelent, Hejduk, Beneš, Gregor.

Již v úvodní minutě otevřel gólový účet zápasu Krásný. I nadále byli Gladiátoři aktivní, ale naráželi na pozornou a zodpovědnou obranu Indiánů a také dobře chytajícího Válka. V 7. minutě rozvlnil boční síť Kislingovy klece Hejduk. O dvě minuty později přišlo pěkné fair play gesto Davida Václavovice, který se přiznal, že dosáhl branky nedovoleným způsobem, a tak skóre duelu zůstávalo nezměněné. Následnou protiakci vedl Beneš, ale ani ji nazakončil.

Na druhé straně provětral lapačku Válka Pártl. V jedenácté minutě bylo vyrovnáno, když v přečíslení našel Gregor milimetrovým pasem Voráčka, který nedal Kislingovi šanci. Záhy dostali Gladiátoři možnost přesilové hry, ale ta jim nevyšla. V předposlední minutě první periody přišel šok, když Gregor našel najíždějícího Rajšla, a ten poslal kotouč nad lapačku Kislinga. Indiáni vedli 2:1 a lídr soutěže poprvé v letošní sezoně musel výsledek dotahovat.

Gladiátoři ovšem vyrovnali zároveň se sirénou, když se pod beton Válka trefil ostrostřelec Krásný. Ve 3. minutě druhé třetiny nahazoval kotouč na branku Pártl, ale Válek byl opět pozorný. O dvě minuty mohly na led létat čepice, když hattrick dokonal Krásný a poslal Gladiátory do vedení 3:2. Za půl minuty bylo ovšem zase vyrovnáno, když se (opět) prosadil Voráček.

Následně mohl strhnout vedení na stranu Indiánů Kopelent, ale Kisling byl pozorný. Ve 23. minutě do protipohybu Válka střílel Benda a vrátil tak Gladiátorům vedení. Gladiátoři se pak snažili svůj náskok navýšit, ale na chytače v brankovišti Indiánů nevyzráli. Ještě před přestávkou se v blízkosti klece Gladiátorů snažil prosadit Voráček, ale Kislinga nepokořil.

Ve 32. minutě prověřil pozornost Kislinga Rajtmaier, a o dvě minuty později se před Válka prodral Benda, ale kotouč do sítě neprorval. Radosti se dočkali až Němec s Václavovicem a Gladiátoři rázem vedli 6:3. A když se záhy prosadil i Benda, bylo definitivně hotovo. Osmou branku favorita přidal minutu před koncem znovu Benda a na vítězství Gladiátorů nic nezměnila ani pozdní trefa kanonýra Voráčka, jen kosmeticky upravil výsledek. Také Voráček v tomto duelu zaznamenal hattrick, ale jistě by jej vyměnil za jakýkoliv bodový zisk.

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

