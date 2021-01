Indiáni v okleštěné sestavě urvali z domácího dvojboje s Třincem čtyři body, když naposledy extraligového lídra sestřelili 5:0, a v tabulce jsou dál čtvrtí.

Soutěž ale nezpomaluje.

V neděli čeká Škodovku zápas v Brně s Kometou a v pátek se Indiáni znovu na vlastním ledě střetnou s Energií Karlovy Vary. Druhé západočeské derby sezony začne v Logspeed CZ Aréně v 17.30 hodin. Vzhledem ke covidové pandemii opět bez diváků.

„Není to lehké a za čtyři body s Oceláři jsem rád. Třinec má silný mančaft a kluci do toho dali maximum. Těší i ta výhra, ale její jednoznačnost nás nesmí mást. Soupeř byl většinu zápasu silnější na puku a v druhé třetině jsme byli horší i v osobních soubojích,“ upozornil plzeňský trenér Ladislav Čihák.

Derby vyhlíží kouč s lepší náladou. K dispozici bude mít už tři mladé navrátilce z mistrovství světa do 20 let – obránce Davida Jiříčka a v útoku Filipa Přikryla s Martinem Langem. Nejlepšího střelce českého týmu na šampionátu tak nejspíš čeká premiéra v extralize. Předtím v sezoně hrál Lang jen za plzeňskou juniorku, druholigové Klatovy a prvoligové Litoměřice.

„Kluci jsou zpátky, na ledě nás bylo hned víc a do derby s nimi počítám,“ uvedl Čihák. „Čekám, že zápas odmakají a budou se chtít ukázat,“ řekl na adresu mladých reprezentantů.

Tým pro zápas s Energií ani tak nebude skládat lehce.

„Častější změny v sestavě jsou vynucené situací. Snahou je rozprostřít zápasové zatížení do víc lajn a zároveň zachovat dvojice, které si sedí a vyhoví si,“ vysvětloval Čihák.

První vzájemný zápas rivalů ze západu Čech skončil v lázních těsnou výhrou Energie. Fotbalový výsledek 1:0 obstaral již v závěru první třetiny Tomáš Vondráček svou trefou, na kterou plzeňští střelci přes řadu šancí neodpověděli.

Ačkoliv Energie teď na přelomu roku třikrát po sobě padla, naposledy doma s Litvínovem 4:6, hlavní kouč Škodovky očekává znovu urputný, bojovný zápas.

„Je to derby, zároveň souboj celků v tabulce blízko sebe, a bude třeba odvést maximální výkon, abychom Varům doma vrátili porážku. Škoda jen, že to bude znovu bez diváků,“ litoval Čihák před duelem čtvrté Plzně se šestým týmem pořadí. „Lidi by nás hnali, takhle se hraje ve ztichlé hale a ta atmosféra hrozně chybí. Ale takové to v téhle zvláštní sezoně je,“ podotkl trenér.

„Bez diváků to sice bude takové neslané nemastné, ale jde o derby,“ potvrdil důležitost duelu na webu klubu karlovarský útočník Ondřej Beránek.

A v čem 25letý forvard spatřuje důvody posledních nezdarů Energie?

„Chybí lehkost, s jakou jsme hráli dřív. A nedáváme ani moc gólů, což bude asi hlavní aspekt. Až budeme dávat víc gólů, tak budeme zase vyhrávat. V Plzni se ale budeme chtít předvést a zvítězit,“ prohlásil Beránek.