Budete chtít postoupit do skupiny B?

To je otevřené, protože jsou informace, že po složitých covidových sezonách skončí některá mužstva a soutěž se má údajně zredukovat na dvě skupiny. Samozřejmě máme radost, že jsme vyhráli a že jsme první. Myslím si, že vyšší úroveň soutěže je i o hráčském kádru. Teprve nás čeká vyhodnocení sezony a na něm si řekneme, jak dál. Nechci někoho z hráčů zatracovat, ale ve skupině B by to chtělo mít o jednoho dva šikovnější hokejisty více. Na druhou stranu jsem přesvědčen, že se stávajícím kádrem bychom ve vyšší skupině nehráli dole. Když jsem sledoval některé zápasy skupiny B, tak bychom měli na to hrátv první polovině tabulky.

Jaké byly dostihy s Bezdružicemi, které drtivou většinu soutěže vedly?

My jsme je naháněli jen v uvozovkách, protože Bezdružice měly o dva zápasy navíc, ale bodově jsme byli téměř nastejno. Měli jsme odložená utkání s Díly a se Žebrákem B. Ale pozor! Když se hokejisté Dílů sejdou, jsou nepříjemným soupeřem. S béčkem Žebráku jsme první zápas prohráli 6:10. V sezoně jsme prohráli pouze třikrát – s Žebrákem B, Bezdružicemi a třetí porážka byla v derby se Staňkovem, který jsme celý zápas tlačili, ale góly střílel Staňkov. Tři porážky, dvě remízy a 13 výher je pozitivní bilance, obzvlášť v období covidu a karantén, protože jsem do pátku nevěděl, v jaké sestavě o víkendu nastoupíme. Ale ostatní soupeři to měli stejně. Odkládali jsme tři zápasy, dva se Žebrákem B a jeden s Díly. Hráči k tomu pak přistoupili odpovědně, protože se nechali naočkovat proti covidu.

První dvě místa v kanadském bodování soutěže obsadili hokejisté Holýšova Jakub Zelenka a Jaroslav Rybák.

Tito kluci prošli mládeží v Třemošné. Jarda Rybák měl v 15 letech prasklý stehenní sval, a proto musel s hokejem skončit. Dal se na trenérskou dráhu a teď vypomáhá u mládeže v Třemošné. Jeho otec za nás hrával, takže přišel za námi, jestli by to jeho syn mohl u nás zkusit, když se dal zdravotně do kupy. V Holýšově hraje třetí sezonu a před tímto soutěžním ročníkem přivedl Kubu Zelenku, kterého máme na hostování z Třemošné. Oba jsou mladí a s Vencou Maškem, kterému letos bude 40 let, tvoří takovou „blue line“ (úsměv). Kluci jsou šikovní a mají chuť hrát dál za nás.

Derby vyhrál Holýšov a v tabulce přeskočil první Bezdružice