Soupeř se ujal vedení už ve třetí minutě a na další gól se čekalo až do poslední minuty druhé třetiny. Bohužel, opět padl do sítě za záda holýšovského brankáře Libora Tichy.

Naději pro Holýšov vykřesal ve třetí části hry snížením na 1:2 Jiří Plhák po přihrávce Štěpána Bacíka, ale i přes enormní snahu už se Holýšovanům vyrovnat nepodařilo a sami naopak 24 vteřin před koncem zápasu inkasovali potřetí.

HC Holýšov – Spartak Žebrák B 1:3 (0:1, 0:1, 1:1)

Góly: 36. Plhák – 3. Hipča, 30. Sládek, 45. Sládek.

Na úvod nové sezony výhra nad HC Město Touškov, to je vizitka hokejistů Sokola Díly v krajské soutěži, skupině C. Vyrovnané utkání skončilo rozdílem jediného gólu.

Soupeře poslal do vedení ve 13. minutě Jaroslav Videršperk a hosté tak odcházeli do kabin po první třetině spokojenější. Ta druhá však patřila naopak Dílům, které stav otočily brankami Michala Smutného po asistenci Branislava Moravčíka a Jana Soupíra, který úspěšně zakončil předchozí souhru Jaromíra Osvalda s Lukášem Jindrou. V poslední třetině už ani jeden tým do černého nedokázal zamířit a dílští hráči se tak mohli radovat z plného bodového zisku.

TJ Sokol Díly – HC Město Touškov 2:1 (0:1, 2:0, 0:0) Góly: 21. Smutný, 26. Soupír – 13. J. Videršperk.

Premiéra nepřišla. Úvodní kolo nové sezony skupiny C krajské hokejové soutěže se hráčů HC Tempo Staňkov netýkalo. Jejich duel s béčkem HC Chotíkov musel být odložen a nastoupí až v sobotu proti HC Vejprnice.

Tabulka:

1. Jiskra Bezdružice⋌ 1 1 0 0 10: 3 2

2. TJ Čechie Příkosice⋌1 1 0 0 9: 4 2

3. HC Spartak Žebrák B⋌ 1 1 0 0 3: 1 2

4. TJ Sokol Díly⋌ 1 1 0 0 2: 1 2

5. Sokol Lipnice/Plzeň-jih⋌ 0 0 0 0 0: 0 0

. HC Staňkov⋌ 0 0 0 0 0: 0 0

. HC Chotíkov B⋌ 0 0 0 0 0: 0 0

8. HC Město Touškov⋌ 1 0 0 1 1: 2 0

9. HC Holýšov⋌ 1 0 0 1 1: 3 0

10. TJ Apollo Kaznějov B⋌ 1 0 0 1 4: 9 0

11. TJ Sokol Vejprnice⋌ 1 0 0 1 3:10 0