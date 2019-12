Diváci na zimním stadionu Sport Aréna v Třemošné se nestačili divit.

Duel domácích s chodskou hokejovou ekipou nejenže přinesl třináct gólů, ale hned pět z nich padlo v početní nevýhodě skórujícího týmu.

A co víc, Domažličané tento husarský kousek předvedli dokonce i v době, kdy na trestné lavici seděli dva jejich hráči a na ledě se s pěticí Meteoru statečně prala jen trojice hostujících borců!

I proto Chodové deklasovali Třemošnou o pět branek.

A přitom zápas pro domácí začal tak pohádkově.

V sedmé minutě se při vlastním oslabení trefil do sítě hostů Zdrha, na začátku třinácté v přesilovce Michel a Meteor vedl nad mírným favoritem 2:0. Nic nenapovídalo dramatickému obratu.

Ale ten přišel a začala ho režírovat dvojice domažlických útočníků, která si na konci zápasu do kolonky kanadských bodů připsala šestku. Ale nepředbíhejme…

Na časomíře svítilo přesně 13:49 min., když ve hře čtyř proti pěti snížil po přihrávce Faschingbauera Polata.

A stejný hráč totéž provedl ve druhé minutě prostřední části hry. Tentokrát po asistenci Jakuba Kulhánka.

Když to dokáže Matěj, dokážu to taky, řekl si Faschingbauer o necelých šest minut později a i on skóroval v oslabení Domažlic.

I v utkání celkově šestý a v tomto případě vyrovnávací gól domácích padl v nestejném počtu hráčů na ledě. V polovině utkání ho dosáhl v přesilovce Levora.

To však byla pro Třemošnou labutí píseň. Do konce druhé třetiny se totiž třikrát trefili za záda jejího brankáře Smejkala hosté – už po pětačtyřiceti vteřinách od vyrovnání Polata a dvakrát Faschingbauer. Tyto góly už konečně padly při standardní hře pět na pět.

Namlsaný Faschingbauer však hned v úvodní minutě poslední třetiny, když byl na ledě jen s Polatou a Kulhánkem, překonal Smejkala počtvrté a svoji pátou trefu přidal tři minuty nato. Poslední gól hostů přidal Jan Baxa a domácí se zmohli už jen na korekci výsledku Šrámkem v poslední minutě zápasu.

O zaslouženou výhru Domažlic, které hrály v úzké sestavě jen s trojicí klasických obránců, se nejvíce zasloužili šestibodoví Faschingbauer (5+1) s Polatou (3+3), tři asistence si na konto připsal Kulhánek.

V sobotu si pro ´povinné´ tři body do tabulky pojedou Chodové na led předposledních Mariánských Lázní.

KHL Meteor Třemošná – HC Domažlice 4:9

Třetiny: 2:1, 1:5, 1:3. Branky: 7. Zdrha (Michel, Javornický), 13. Michel (Zdrha), 30. Levora (Sedláček), 60. Šrámek (Sedláček, Monhart) – 14. Polata (Faschingbauer), 22. Polata (Kulhánek), 27. Faschingbauer (Kubík, Kulhánek), 30. Polata (Baxa), 32. Faschingbauer, 38. Faschingbauer (Kubík), 41. Faschingbauer (Kulhánek, Polata), 44. Faschingbauer (Polata), 52. Baxa (Polata). Rozhodčí: Kosnar – Rubáš, Moravec. Vyloučení: 7:6. Využití přesilovek: 2:0. V oslabení: 1:4.

HC Domažlice: Varga – Kubík, Kulhánek, Pokorný – Mirovský, Šíma, Polata, Brož, Sequens, Blažek, Baxa, Faschingbauer.

Ostatní výsledky 11. kola:

Ostrov – Sokolov B 5:10, Kaznějov – Rokycany 4:5 po samostatných nájezdech, Tachov – Klatovy B 2:6, Mariánské Lázně – Cheb 0:11.

Program 12. kola:

sobota 7. prosince (16.00) Mariánské Lázně – Domažlice, Ostrov – Rokycany, (17:15) Tachov – Cheb, (18.00) Třemošná – Sokolov B, (18.45) Kaznějov – Nejdek. Volno: Klatovy B.

Tabulka:

1. HC Klatovy B⋌ 10 7 2 1 0 73: 32 26

2. HC Rebel Město Nejdek⋌ 9 7 0 1 1 81: 22 22

3. HK Rokycany ⋌10 6 1 0 3 71: 35 20

4. HC Domažlice⋌ 8 6 0 1 1 58: 30 19

5. HC Baník Sokolov B ⋌9 6 0 0 3 50: 36 18

6. HC Stadion Cheb⋌ 9 5 0 1 3 61: 31 16

7. TJ Apollo Kaznějov ⋌10 2 3 1 4 49: 42 13

8. KHL Meteor Třemošná⋌ 10 3 0 1 6 43: 50 10

9. HC Tachov⋌10 3 0 0 7 39: 58 9

10. HC Mariánské Lázně ⋌9 1 0 0 8 15:112 3

11. HC Čerti Ostrov⋌ 10 0 0 0 10 34:126 0