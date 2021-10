Apollo porazilo Meteor 6:5 po samostatných nájezdech. Stejným výsledkem skončil i souboj mezi Domažlicemi a Klatovy, kde dva body brali Chodové. Rokycany se trápily polovinu zápasu s Tachovem, pak osmkrát udeřily.

Třemošná - Kaznějov 5:6 po sn | Foto: Meteor Třemošná

Třemošná - Kaznějov 5:6

„Do zápasu jsme vletěli naplno a hned ve 4. minutě jsme se dostali do vedení. První polovinu utkání jsme soupeře víceméně k ničemu nepouštěli, nicméně za stavu 3:1 jsme vlastními individuálními chybami a nesmyslnými vyloučeními Kaznějov pustili do hry a ten to dokázal využít, dvakrát srovnal a ještě se dostal do vedení. Díky gólu dvě minuty před koncem jsme zápas poslali alespoň do nájezdů, ve kterých byl soupeř přesnější," popisoval průběh zápasu útočník Třemošné Martin Davídek, jenž vstřelil v zápase dvě branky.