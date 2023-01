Po opatrném začátku se zápas rozjel do svižného tempa, nabral na třaskavosti. Ve 13. minutě zahrozili domácí. Kapitán Schleiss potáhl útok, vypálil z otočky, ale Pour odražený puk zblízka za roztaženého gólmana Kořenáře nedostal.

Sparta odpověděla přečíslením dvou na jednoho. Buchteleho zakončení brankář Svoboda vyrazil a Vitouch v dorážce selhal.

Následně už udeřila Škodovka, když Zámorského ránu od modré v čase 16:55 tečoval do sítě Mertl.

Hosté se tlačili za vyrovnáním, před pauzou hráli přesilovku, ale Svoboda vychytal Sobotku i dva Řepíkovy pokusy.

V druhé třetině sparťané přidali na pohybu a Plzeň o vedení zase přišla, dokonce ve vlastní přesilovce. Kaňákovi u modré vypíchl puk hostující Konečný a po nájezdu na Svobodu trefou k tyči srovnal.

I poté byli aktivnější Pražané, domácí gólman však odolával a držel naděje týmu. V závěru třetiny pak škodováci ožili a vrátili se do zápasu. Skóre zpátky na stranu domácích překlopil parádní ranou Rekonen a uťal 18 zápasů dlouhé střelecké trápení. Finský útočník skóroval poprvé od konce listopadu.

Domácí začali lépe i třetí část. Blomstrand vpadl do útočného pásma, puk předal rozjetému Kodýtkovi a nejlepší střelec Škodovky ve 44. minutě vylepšil náskok Indiánů na 3:1.

Jenže ten si Plzeň dlouho neužila. Sobotka před Svobodou pohotovým bekhendem z otočky snížil a hned poté pak Vitouch po dravém výpadu srovnal na 3:3.

Rozhodnout mohl Schleiss, jenže neuspěl. Řepíkovu šanci zase zmařil Svoboda, v poslední minutě zlikvidoval i Tomáškovu šanci a udržel smírný stav.

Prodloužení ještě nerozhodlo a vítěze určilo až nájezdové drama.

Plzeň zpočátku tahala za kratší konec, ale Blomstrand ve čtvrté sérii stav rozstřelu srovnal, v páté se trefil i Houdek a Svoboda pak švihem lapačky vynuloval Buchteleho, čímž potvrdil vítězství Škody a zisk druhého bonusového bodu.

Hlasy trenérů:

Petr Kořínek (Plzeň): „Měli jsme dobrý vstup do utkání, dostali jsme se do vedení. Paradoxně jsme ale ve druhé třetině inkasovali ve vlastní přesilovce, kterou jsme neodehráli dobře. Myslím, že jsme viděli dobré, bojovné utkání. Ve třetí třetině se nám povedlo zvýšit na 3:1, avšak vlastními chybami jsme nechali soupeře vyrovnat. Věděli jsme, že Sparta má velmi silné mužstvo, proto jsme se na ní hodně připravovali. Konec byl hektický, hrálo se hodně nahoru dolů, ale myslím si, že Sparta měla více šancí. Nám se povedlo dostat zápas do prodloužení, následně i do penalt. Ty už jsou loterie, jsme rádi, že nám to konečně vyšlo a bereme dva body.“

Hans Wallson (Sparta): „Myslím, že jsme si nezasloužili vyhrát, nehráli jsme tak dobře. Předvedli jsme ale velmi dobrý návrat do zápasu, dokázali jsme dvakrát skórovat a srovnat. Nakonec si po ne zcela dobrém výkonu vezeme jeden bod.“

Škoda Plzeň - Sparta Praha 4:3 sn

Třetiny: 1:0, 1:1, 1:2 - 0:0. Branky a nahrávky: 17. Mertl (Zámorský, Rekonen), 37. Rekonen (Piskáček, Kodýtek), 44. Kodýtek (Blomstrand, Holešinský), rozh. náj. Houdek – 27. Konečný, 46. Sobotka (M. Forman, Řepík), 47. D. Vitouch (Buchtele, Vauhkonen). Rozhodčí: Jaroš, Šír – Brejcha, Lederer. Vyloučení: 3:4. Bez využití. Střely na branku: 22:44. Diváci: 5 738. Nejlepší hráči: Petr Kodýtek – Vladimír Sobotka.

Plzeň: Mi. Svoboda – Baránek, Zámorský, Houdek, Kaňák, Skok, Piskáček, Jiříček – Schleiss, Suchý, Pour – Holešinský, Kodýtek, Blomstrand – Hrabík, Mertl, Rekonen – Bitten, Malát, Adamec. Trenéři: Kořínek a Bombic.

Sparta: Kořenář – Němeček, Jandus, Kempný, Mikliš, Moravčík, Polášek – Tomášek, Horák, P. Kousal – M. Forman, Sobotka, Řepík – Buchtele, D. Vitouch, Safin – Kaše, G. Thorell, Vauhkonen – Konečný. Trenéři: Hořava a Wallson.