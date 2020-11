Sobotní zápas začínal nezvykle už po třetí hodině odpoledne, ale Škodovka vlétla do boje, svírala soupeře a rychle se ujala dvougólového vedení. Ve třetí minutě po střele obránce Jiříčka (v den zápasu slavil 17. narozeniny) se pohotovou dorážkou prosadil Kodýtek. A o tři minuty později zvyšoval na 2:0 po Musilově akci trefou do odkryté brány Kracík.

Vítkovičtí si vzali ještě trenérskou výzvu, ale Kracíkův gól byl na rozdíl od podobné situace v předchozím duelu s Kometou po přezkoumání videem uznán. A i když v závěru třetiny s šancemi na obou stranách hosté zásluhou Marosze snížili, v druhé dvacetiminutovce gólmana Pavláta, který v sobotním duelu zastoupil Frodla, nepřekonali. To škodováci přidali další dva zásahy.

Dvougólové vedení si domácí vzali zpět v přesilovce. Gulašův volej brankář hostů Dojejš jen vyrazil a na Stachovu dorážku už byl krátký. Blízko další trefy byl znovu Kracík. Hosté dopláceli na nedisciplinovanost a po polovině utkání Kodýtek znovu v početní výhodě svým druhým gólem v utkání zvýšil už na 4:1 pro domácí. Vzápětí sice slavil zásah vítkovický Štencel, ale střílel do posunuté klece, takže Škodovka dál vedla dál o tři góly a zdálo se, že se utkání láme v její prospěch.

Jenže Vítkovičtí ještě zabrali. Hned v úvodu třetí části po Lakatošově pobídce skóroval explzeňský Schleiss. A ve 45. minutě dokonce v oslabení vystihl plzeňskou rozehrávku Marosz, který po nájezdu s Dejem vykřesal naději na zvrat. Závěr byl ještě dramatický. Lakatoš ve vyložené šanci před Pavlátem minul, ale v čase 55:59 pak Indiány posunul k zisku tří bodů povedenou akcí Kantner. Dravě si najel do útočného pásma, kličkou se vyhnul obránci a ranou švihem na vzdálenější tyč vrátil domácím více klidu. Dokonce v oslabení, kdy na trestné lavici pykal Kodýtek, mohl o vítězství rozhodnout Eberle, ale neuspěl.

Teprve 16 sekund před koncem při power-play hostů trefou přes celé kluziště zpečetil plzeňskou výhru do opuštěné vítkovické klece Čerešňák. Stínem je zranění plzeňského útočníka Musila, který musel být v průběhu utkání odvezen na vyšetření do nemocnice. Více informací o Musilově zdravotním stavu zatím známy nejsou.

Jiří Hanzlík (asistent trenéra Plzně): „Velice slušné dvě třetiny z naší strany. Oproti pátečnímu zápasu s Kometou jsme měli ve hře lepší pohyb, kontrolovali jsme puk a po právu jsme šli do vedení. Vstup do třetí třetiny nám ale nevyšel, hned jsme dostali po minutě gól, následně jsme inkasovali ve vlastní přesilové hře a z utkání bylo drama. Naše výkonost je taková křehká, zápas jsme si měli zkušeněji pohlídat. Dostal nás z toho až gól Matyáše Kantnera na 5:3, který byl hodně důležitý."

Mojmír Trličík (trenér Vítkovic): „My jsme měli špatných prvních pět minut v utkání, kdy jsme hráli velice špatně a inkasovali jsme dva góly. Následně jsme to herně srovnali, brankou jsme se dostali na kontakt a ve druhé třetině jsme mohli i srovnat. Plzeň se vrátila do hry našimi třemi fauly krátce po sobě, dvě početní výhody využila a v prostřední části naprosto dominovala. Před třetí periodou jsme věřili, že i manko tří branek se dá dohnat. Opět jsme se dostali až na rozdíl jediné trefy. Na spadnutí bylo i vyrovnání, bohužel se to nepodařilo a Plzeň z brejku a gólem do prázdné brány pak rozhodla."

HC ŠKODA PLZEŇ – HC VÍTKOVICE RIDERA 6:3 (2:1, 2:0, 2:2)

Branky a nahrávky: 3. Kodýtek (Jiříček, Vráblík), 6. Kracík (P. Musil), 24. Stach (Gulaš, Kracík), 31. Kodýtek (Stach, Vráblík), 56. Kantner (Pour), 60. Suchý (Čerešňák) – 16. Marosz (Polášek), 41. Schleiss (Lakatoš, Polák), 45. Marosz (Štencel).

Rozhodčí: Pešina, Šindel – Šimánek, Zíka. Vyloučení: 6:4, navíc Schleiss (Vítkovice) 10 minut. Využití: 2:0. Střely na branku: 32:40.

HC Škoda Plzeň: Pavlát – L. Kaňák, Čerešňák, Lang, Stříteský, Vráblík, Jiříček, Kvasnička – Suchý, Mertl, Gulaš – P. Musil, Kracík, Malát – Pour, Stach, Kantner – Straka (A), Kodýtek, Eberle. Trenéři: Čihák, Špaček a Hanzlík.

HC VÍTKOVICE RIDERA: Dolejš – Štencel, R. Polák, L. Kovář, Polášek, Trška, R. Černý, Koch – Schleiss, Hruška, Lakatoš – Dej, Marosz, Šišovský – Dočekal, J. Mikyska, Mallet – Lednický, Werbik, Bernovský. Trenéři: Trličík, Svozil a Stránský.