S výjimkou HC Poběžovice v ´klatovské´ Šumavské lize amatérského hokeje ostatní kluby z našeho okresu zakončily sezonu ještě těsně před rezolutním zásahem shora.

Hráči Holýšova, Dílů a Staňkova v krajské soutěži doslova za pět minut dvanáct odehráli i poslední naplánovaná utkání mistrovské sezony.

Z okresních celků nejvýše působící hokejisté HC Domažlice v krajské lize vypadli ve čtvrtfinále play-off s rezervou HC Klatovy. Jejich přemožitelé ještě uspěli v semifinále proti Rebelům z Nejdku, ale finále proti Stadionu Cheb už nerozehráli.

Stejně jako klatovskému béčku chybělo i týmovému áčku ve druhé národní lize už pouze minimum zápasů do plánovaného konce aktuálního ročníku. V soutěži předváděli kvalitní výkony, v těžké středové skupině obsadili po dlouhodobé fázi čtvrté místo a ve čtvrtfinále play-off vedli nad pražskou Kobrou 2:1 na zápasy. V sérii hrané na tři vítězné duely tak byli krok od postupu mezi nejlepší čtyři.

Pak nastal konec…

„Samozřejmě nás předčasné ukončení moc mrzí. Letos jsme chtěli v play-off uspět. Ačkoliv jsme třetí zápas série doma s Kobrou prohráli (1:2 po prodloužení – pozn. autora), byli jsme v tomto čtvrtfinále v dobrém postavení. Jenže zdraví je přednější. S onemocněním jsou teď problémy, takže se asi dalo čekat, že k tomu dojde. Těšili jsme se na další zápasy, ale musíme se s tím vyrovnat,“ řekl Deníku zklamaný trenér klatovského hokejového týmu Michal Straka a v exkluzivním rozhovoru zhodnotil celou letošní sezonu.

Sezona byla kvůli útočícímu viru předčasně ukončena. Jak ji zpětně hodnotíte?

Měli jsme znovu hodně mladý tým, který se s tím podle mého názoru vypořádal velmi dobře. Myslím si, že čtvrté místo po základní části je spravedlivé. Tabulka byla od prvního do pátého místa vyrovnaná, i když je pravda, že v závěru Kolín všem trošku odskočil. Nakonec jsme v prvním kole play-off šli na Kobru, která měla velké ambice a byla jedním z favoritů celé soutěže.

Zdáte se spokojený. Je to tak?

Já myslím, že ano. Soutěž byla vážně hodně vyrovnaná. V první čtvrtině sezony se nám zranil Josef Roubal, u kterého jsme si mysleli, že se stihne zotavit, ale to se nestalo. Tím se nám tým trošku oslabil, ale zase dostali šanci mladí hráči, kteří obstáli a dokázali se prosadit.

Které mladé hráče máte konkrétně na mysli?

Určitě Hasmana s Procházkou. Brali jsme ale do kádru i další mladé kluky. Ať už to byl Kremláček, Adamec, Malát, Jiříček nebo Soukup. Třeba v posledním zápase sezony proti Kobře jsme měli v kádru osm kluků juniorského věku. To je hodně.

Právě devatenáctiletý Josef Hasman byl nejproduktivnějším hráčem vašeho týmu. V základní části nasbíral 51 kanadských bodů za třicet branek a jednadvacet gólových asistencí…

Ano, stal se z něj důležitý člen naší sestavy. Přitom na začátku sezony byl až ve třetí formaci, nehrál přesilovky. Ale postupem času se vypracoval, svými výkony si řekl o více prostoru.

S mladými hráči jste tedy také evidentně spokojený…

Určitě. Chceme dávat šanci mladým hráčům, aby se trošku rozkoukali a zvykli si na dospělý hokej. Z tohoto hlediska jsme spokojení.

Ve vaší skupině jste šestkrát změřili síly s asijským týmem China Golden Dragon. Tento výběr však za celou sezonu získal jediný bod a inkasoval v průměru deset branek na zápas. Daly vám zápasy s nimi něco?

Samozřejmě jsme čekali, že Čína bude mít o trošku větší kvalitu. Ale když to vezmu z našeho pohledu, určitý přínos jejich start v soutěži měl. Z šesti zápasů, které jsme proti nim odehráli, byly tři podle našich představ. Ve zbývajících třech duelech jsme se s nimi pořádně trápili, i když jsme vyhráli. Kluci si v těchto zápasech dokázali, že bez nasazení, bojovnosti a maximálního úsilí není lehké žádné utkání.

Ve čtvrtfinálové sérii play-off s Kobrou vám chyběl k postupu jediný vyhraný zápas. Myslíte si, že kdyby nedošlo k předčasnému ukončení sezony, zvládli byste postoupit?

Těžko říct. Proto mě mrzí, že jsme ten třetí domácí zápas nezvládli. Paradoxně jsme v něm podali nejlepší výkon v sérii, ale nebyli jsme produktivní. Ve druhé třetině jsme měli velký tlak, na střely vyhráli asi 15:4, ale nedali jsme góly. Ve třetí třetině jsme naopak byli moc nedisciplinovaní, to rozhodlo. Ano, v sérii jsme sice vedli 2:1 a stačilo nám vyhrát jeden zápas, ale Kobra má zkušený kádr v čele s Bříškou a Tondrem, takže si netroufnu říct, jak by série probíhala dále.

Co teď s týmem plánujete?

Teď mají kluci volno. Čekáme, až se situace ohledně onemocnění zlepší. Až to všechno ustane, sejdeme se a řekneme si plány na příští sezonu, ve které chceme znovu uspět. Naše filozofie a cíle se ale měnit nebudou.