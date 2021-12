„Jak již bylo minule řečeno, pokud jsme v kompletní sestavě, jsme schopni hrát vyrovnané či vítězné zápasy v krajské lize. Samozřejmostí je také dobrá disciplína, na té musíme stále pracovat. Po delší době jsme nastoupili s téměř ideálním složením týmu a na výkonu to bylo velmi znát. Doufám, že v průběhu vánoční pauzy s uzdraví zbytek absentujících hráčů a zápasy, které opět začínají až v lednu, odehrajeme v podobném duchu," řekl Petr Vrána, manažer A týmu Tachova.

Jemu udělal celkově radost výkon jeho týmu. „Musím vyzdvihnout i některé individuální výkony, z nichž vynikl čtyřgólový s ohromnou chutí hrající Valerij Chaljavin. Pět asistencí zapsal do zápisu Jan Jakubec. Další branky Tachova vstřelil obránce Valerij Bolonin a po jedné přidali forvardi Martin Čadek a Matěj Gažík, jenž přidal ještě dvě asistence. Do zápisu se zapsal ještě asistencí Petr Balín. Tým podržel výbornými zákroky gólman Matěj Hliboký," potěšilo Vránu.

V domácím táboře bylo naopak cítit velké zklamání. „Nemohu zápas hodnotit jinak než ostudou pro náš tým. Tachovu jsme umožnili našimi chybami jít do vedení a oni si ho nenechali vzít. Naše hra byla bezzubá. Musíme se nad svým výkonem zamyslet a zlepšit ho," hodnotil trpce zápas dvougólový domažlický útočník Jakub Faschingbauer.

Právě první údernou domažlickou lajnu dokázal Tachov přibrzdit. Té navíc chyběl oproti předchozím zápasům Jan Baxa.

„Tachov proti nám podal skvělý výkon. Hráli výborně do defenzivy a nepustili nás za celý zápas do přečíslení. Naopak vždy využili našich chyb a dokázali skórovat. Byl to náročný zápas. V týmu máme hodně zraněných hráčů. Nyní máme sérii tří proher a musíme si s kluky v týmu a s trenérem sednout a změnit náš herní projev. Do play off je ještě spousty zápasů a já věřím, že do té doby si vše sedne tak jak má," zůstává optimistou domažlický Matěj Polata.

Domažlice - Tachov 3:8

Třetiny: 1:2, 1:4, 1:2. Branky a nahrávky: 11. Faschingbauer (Kulhánek, Brož), 25. Faschingbauer (Kulhánek, Polata), 49. Starý (Holomoj, Brož) - 6. Chaljavin (Jakubec), 11. Gažík (Jakubec), 22. Dorot (Jakubec), 24. Bolonin (Jakubec), 36. Čadek (Balín), 36. Chaljavin (Gažík), 45. Bolonin, 50. Chaljavin (Gažík, Jakubec).

Sestava Domažlic: Květoň - Špirk, Kohel, Kulhánek, M. Blažek, Starý - Š. Blažek, Holomoj, Brož, Polata, Řehák, Šperl, Šíma, Faschingbauer.

Sestava Tachova: Hliboký - Dorot, Šmejkal, Šimůnek, Raba, Bolonin - Chlajavin, Hrůša, Gažík, Jakubec, Buben, Balín, Fidler, Čadek, Hřebík.

Ostatní výsledky: Kaznějov - Cheb B 5:0 kontumačně, Rokycany - Třemošná 4:3, Mariánské Lázně - Sokolov B 4:6.

Následující program: pátek od 19.20: Klatovy - Kaznějov, sobota od 15.00: Třemošná - Cheb B, 16.00: Sokolov B - Rokycany, 17.00: Nejdek - Domažlice.

