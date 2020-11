Mezi soutěže, které se ale pozastavily úplně, patří také Šumavská liga amatérského hokeje v Klatovech, které se z našeho okresu účastní tým HC Poběžovice. Letos se pod tradičním názvem Šroubek Cup rozjel její již dvanáctý ročník, ale po pár zápasech musel být přerušen. „Bohužel, soutěž musela být kvůli covidu-19 a vládním nařízením zastavena. Stejně jako drtivá většina sportů u nás v republice. Zatím sedíme doma, koukáme na televizi a možná si prohlížíme fotky z předešlých ročníků,“ uvedl na facebooku Šumavské hokejové ligy ředitel této amatérské soutěže Luboš Hosnedl, který ale zároveň fanoušky ujistil, že ke zrušení letošního ročníku nedojde.

Poběžovický celek stihl stejně jako jeho soupeři odehrát pouze jediný zápas. Svému tradičnímu rivalovi o přední příčky HC Nýrsko v něm nedokázal vstřelit gól a prohrál 0:3.

V dalších duelech převážně klatovských mužstev v úvodním kole nového ročníku soutěže AHC Dynamo porazil HC Tomahawks 5:1, HC Marsy vyhrál nad HC Tango 3:1 a HC Vizi zdolal AHC Vačice 6:1.

Poté však došlo k zastavení Šumavské ligy a zatím nikdo netuší, kdy hokejisté opět vyjedou na led k dalším utkáním.

„Doba je zlá, každý člověk si na věci okolo může udělat obrázek sám. Já doporučuji dodržovat vládní opatření a být k sobě tolerantní. Věřím tomu, že co nejdříve dojde k uvolnění zákazů a my se budeme moci vrátit na led. Určitě prozatím neuvažujeme o tom, že bychom sezonu zrušili nebo nějakým drastickým způsobem do ní zasahovali,“ sdělil Hosnedl s tím, že během „čekací“ doby se organizátoři Šumavské ligy amatérského hokeje budou snažit svým příznivcům nabízet prostřednictvím sociálních sítí různé zajímavosti. „My samozřejmě nevíme, kdy to všechno skončí, a proto se vám budeme snažit zpříjemnit tuto dobu různými vstupy, videi, zajímavostmi, abyste měli nějaký kontakt se soutěží i nadále. Věřím, že to všichni zvládneme a že se zase brzy uvidíme na ledě,“ uzavřel.

Soupiska HC Poběžovice pro sezonu 2020/21:

Brankáři: Pavel Sika, Tomáš Hnojský

Hráči v poli: Jan Jonáš (kapitán), Ondřej Lincmajer, Miroslav Klíma, Zdeněk Hromada, Pavel Huspeka, Josef Rendl, Martin Rašek, David Václavovic, Miroslav Uldrych, Miroslav Jandečka, Josef Šimek, Lukáš Čejka, Pavel Huc, Jaroslav Papoušek, Petr Široký, Vlastimil Fürbacher, Libor Kaufner

Autor: Robert Babor a Martin Mangl