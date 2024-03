K poslednímu domácímu zápasu nastoupil dorost hokejových Domažlic v předehrávce 7. kola nadstavby proti odvěkému rivalovi z Klatov.

HC Domažlice - HC Klatovy. | Foto: Kateřina Tomanová

Začátek utkání byl pěkně od podlahy. Po krásné přihrávce Vostrackého zakončoval Wolf, neúspěšně, z protiútoku zahrozily Klatovy, za chvíli jel Lorenc sám na gólmana hostů, ale sjel mu puk. Domažlice měly převahu a hosté nestíhali. Po akci Kabourka jako první proměnil šanci Sladký – 1:0. Za dvě minuty už to bylo 2:0, nahození Kabourka od modré čáry gólman Pek neviděl. V laufu hrající domácí zahrozili třetí lajnou, a hned po šanci hostů doklepl puk do brány opět Kabourek a bylo to 3:0. Za dvě minuty bylo pro hosty ještě hůř. Sladký si udělal kužele z hostujících obránců a v klidu zakončoval do prázdné brány – 4:0.

Druhou třetinu začali domácí opět slušně, Sladký útočil na hattrick, ale přestřelil, po přihrávce Lagrona byl v šanci Lorenc, ale gólman Pek zasáhl. Hru dále rozkouskovaly vyloučení, hosté měli dokonce výhodu 5 na 3 po zbytečných faulech. Tu sice nevyužili, ale těsně po návratu vyloučeného Vostrackého překonal gólmana Viletu střelou zápěstí Kovářík – 4:1. Domácí znervózněli a opět zbytečně faulovali. Klatovy hrály sice své přesilovky prachbídně, ale po dalším vyloučení byl přece jen úspěšný tečí těsně před gólmanem Kalouner – 4:2. A to ještě minutu před koncem třetiny zachránil gólman Vileta domácí před další pohromou.

Na začátku poslední třetiny se připomněl tyčkou Sladký, hosté měli dvě obrovské šance po dorážkách, ale prosadil se až ve 45. minutě doraženou střelou Lagron – 5:2. Vileta pak chytil skrytou střelu hostů do lapačky, ale na dorážku Hořejšího nedosáhl - 5:3. Zdálo se, že se Klatovy ještě nevzdávají, dokonce měly šance při vlastním oslabení, ale při power play Klatov se ke kotouči dostal Kabourek, který obloučkem našel Wolfa a ten zakončoval do prázdné brány – 6:3.

„Zápas rozhodly první třetina, v té jsme podali výkon, za který kluky pochválím. Naopak ve druhé jsme šli dvakrát do tří, což byl důsledek zbytečných faulů, které nic neřešily. Zbytek zápasu jsme si pak už pohlídali,“ řekl trenér Domažlic Antonín Mařík.

HC Domažlice – HC Klatovy 6:3 (4:0, 0:2, 2:1)

Branky a nahrávky: 9. Sladký (Kabourek), 12. Kabourek (Ondřička), 16. Kabourek, 18. Sladký, 46. Lagron (Vostracký), 59. Wolf (Kabourek) – 28. Kovářík (Šimsa), 38. Kalouner (Kovářík), 55. Hořejší (Kovářík).

HC Domažlice: F. Vileta (J. Toman) — D. Kurek, V. Kalous, J. Látal, Š. Ondřička — M. Vostracký, R. Lagron, M. Wolf, D. Kabourek, M. Marešová, L. Lorenc, J. Kukačka, J. Decker, V. Sladký.

HC Klatovy: L. Strnad (J. Valdman) — L. Uhlík, E. Šimsa, A. Kloud, D. Jiroušek, F. Kovářík — M. Hořejší, M. Míšek, J. Kafoněk, M. Škampa, D. Hozman, J. Kolář, T. Kalouner.

Rozhodčí: Michael Balák — Miroslav Kotyza, Matěj Blažek.

Autor: Radek Lorenc