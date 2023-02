„V tu chvíli mi v hlavě běželo jediné, že musím něco chytit, abych to klukům nepodělal,“ zavzpomínal Mazanec. „Od Martina bylo hezký, že mi tu důvěru dal a řekl, že odchytám celé play-off, ať se děje, co se děje,“ podotkl nyní gólman Třince, který pohár pro mistry zdvihl i loni s Oceláři.

V jednadvaceti letech byl Marek Mazanec jednou z výrazných postav plzeňské Škodovky v jízdě na mistrovský trůn.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Na páteční speciální zápas tak do Plzně (začátek v 17.30) dorazí s Oceláři coby soupeř. „Nevím sice, co vše se bude dít, ale vždycky je dobře, když se fanouškům připomene historie, vzpomene se na hráče,“ uvedl borec, který se ze Škodovky odpíchl až do NHL, kde hájil branku Nashvillu. Po návratu ze zámoří chytal za Mountfield a předloni posílil mašinu na tituly Třinec.

Přesto si rád oživí zlatou jízdu Indiánů. „Zlomové bylo hned čtvrtfinále s Litvínovem. Pro mě asi nejtěžší série. Zápasy byly vyhecované a chytal proti nám Francík (Pavel Francouz). Semifinále proti Slavii už bylo snazší. A Zlín ve finále? To byly nervy až do poslední chvíle. Čistý boj,“ vybavil si Mazanec.

A pocity, když Straka v sedmém finále trefil titul? „Euforie, ale i úleva. Pamatuju tu ránu, jak mi spadl kámen ze srdce. A podobné to měli i ostatní kluci. Ale jinak nádhera,“ říkal brankář.

Jenže kromě oslav je v pátek na programu duel celků, kterým se nedaří. Škoda v závěru základní části padla pětkrát v řadě, Oceláři čtyřikrát a nejspíš tak ztratili šanci na přímý postup do čtvrtfinále play-off. „Čeká nás nejspíš upracovaný bojovný zápas, který rozhodne pár chyb. Možná jen jedna,“ předpověděl Marek Mazanec.

Zámorský ve finále řezal Straku, výroční zápas si užije v dresu Škodovky

Máme zlato!

Hokejová Plzeň na to čekala od svého vzniku v roce 1929. Sem tam se blýskla medaile, ale zlato chybělo. Až nástup Martina Straky na post hrajícího majitele zahájil jízdu k vrcholu. Klub finančně zachránil, postupně v Plzni postavil silný tým a jako vůdce ho táhl vzhůru. V roce 2009 byla Škodovka v semifinále play-off, následující sezonu vyhrála základní část a další rok ji o stejný úspěch připravil odečet 19 bodů v aféře s registracemi. Poté už Straka a spol. bral bronz a pak to přišlo. Plzeň s trenéry Milanem Razýmem a Michalem Strakou kralovala základní části, aby po šesti porážkách v závěru šla do play-off z třetího místa. Indiáni prohráli i první čtvrtfinále v Litvínově, soupeř v sérii vedl ještě 3:2, ale Škoda bitvu otočila k postupu (4:3). V semifinále modrobílí vyřadili Slavii Praha 4:2 na zápasy a ve finále skolili Zlín. Nové šampiony určil až sedmý duel na Valašsku. Byl 21. duben 2013. Indiáni vedli 3:2, jenže Berani deset vteřin před koncem třetí periody v přesilovce srovnali. První prodloužení drama nerozhodlo, teprve v čase 96:16 vypálil Martin Straka, brankář Sedláček máchl do prázdna a Plzeň ovládla euforie. Zlato bylo doma!