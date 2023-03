V sobotu se na zimním stadionu v Klatovech odehrál poslední zápas premiérové sezony Klatovské hokejové ligy (KTHL). Gladiátoři potvrdili svou dominanci a přejeli Dynamo patnácti góly. O titulu Gladiátorů sice bylo rozhodnuto už dávno, ale poslední utkání rozhodlo o tom, že stříbro poputuje do Kdyně a bronz zbude na Dynamo. Na čtvrtém místě skončili Čápi, pátá příčka patří Indiánům.

Lední hokej, ilustrační snímek. | Foto: ČTK

AHC Dynamo – AHC Gladiators 4:15

„Dopadlo to tak, jak to dopadlo. Myslím si, že jsme v úvodu Gladiátory zaskočili, ale nedokázali jsme se dát gól, zatímco soupeř ano. Od toho se pak odvíjel celý zápas, zejména druhá třetina. Ve třetí třetině jsme buď přidali, nebo Gladiátoři ubrali na tempu, ale aspoň jsme to nějak zkorigovali. Na závěr sezony to byl ale jinak pěkný zápas v solidním tempu," řekl hokejista Dynama Rostislav Hejduk.

Třetiny: 1:3, 0:8, 3:4. Branky a nahrávky: 10. Bauer (Koutník, Ferus), 36. Šefl, 38. Bauer, 43. Šefl – 2. D. Krásný (Benda), 6. Benda (Šimek), 7. Pártl (Benda, Václavovic), 16. Pártl, 16. D. Krásný (Benda), 18. Šimek (Kouba), 19. P. Král (Václavovic, Benda), 22. O. Krásný (Kouba), 23. O. Krásný (Kouba), 30. Benda (O. Krásný), 30. D. Krásný (Václavovic, Benda), 32. Václavovic (Benda, D. Krásný), 35. Benda (Pártl), 39. Benda (Václavovic), 45. Benda (P. Král). Rozhodčí: Schmiedt, Trefanec. Vyloučení: 1:2. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 16. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava AHC Dynamo: Homolka – Hejduk, Ferus, Šefl, M. Koutník, Bauer, Rada, Novák, Rajšl, L. Koutník. Sestava AHC Gladiators: Kotlan – Benda, Václavovic, D. Krásný, O. Krásný, Kouba, Šimek, P. Král, Hrdina, Pártl, Jonáš.

Hned v úvodu zavezl kotouč do pásma Šefl, ale jeho zakončení zblokovala obrana Gladiátorů. V polovině druhé minuty dobře napadal Rajšl, ovšem následnou šanci Dynamo nevyužilo. A tak z nebezpečné protiakce otevřel skóre Dan Krásný. Bleskovou odpověď chystal aktivní Šefl, ale Kotlana v kleci Gladiátorů nepřekonal. Neujal se ani pokus Bauera.

V šesté minutě se mezi betony Homolky trefil kanonýr Benda a přesně o šedesát sekund později se prosadil pěknou střelou Pártl. V deváté minutě si Homolka poradil s pokusem Krále od modré. O půl minuty později vybojoval kotouč Rajšl a vydal se do útoku, ale neměl dostatečnou podporu spoluhráčů a sám nic moc nezmohl. Ale poté se prosadil Bauer a Dynamo snížilo ztrátu. Ve dvanácté minutě zasáhl Homolka proti pokusu Dana Krásného, Gladiátoři tak po úvodní třetině vedli „jen“ 3:1.

V šestnácté minutě vyjel od mantinelu Pártl a z prostoru mezi kruhy nedal Homolkovi šanci. Sotva se Dynamo vzpamatovalo, tak dostalo další ránu z hole Dana Krásného. V osmnácté minutě se krásnou ranou prosadil Šimek. Za Dynamo mohl odpovědět Bauer s Ferusem, ale druhý jmenovaný na kotouč nedosáhl. Následně Gladiátoři nevyužili přesilovku.

To je ovšem mrzet nemuselo, neboť o chvíli později se prosadil Otto Krásný. Stejný hráč se prosadil také o pár vteřin později a zvýšil už na 9:1. V pětadvacáté minutě projel do pásma Šefl, ale jeho zakončení skončilo na vyrážečce připraveného Kotlana. Následně Gladiátoři neproměnili přečíslení tři na nikoho a na desítku si museli počkat. Ale ne moc dlouho, protože v poslední minutě prostředního dějství propálil Homolku Benda a tři vteřiny před pauzou se pod víko Homolkovy klece trefil i Dan Krásný 1:11.

Ve druhé minutě třetí periody zakončil krásnou kombinaci do odkryté branky Václavovic a na zimním stadionu v Klatovech se čepovala dvanáctka. O dvě minuty později projel do pásma Šefl, ale svou střelou vyprášil beton Kotlana. Záhy se z dorážky prosadil Benda - třináct. S rychlou odpovědí přispěchal aktivně hrající Šefl. Další branku přidal dobře hrající Bauer, ale jen mírnil debakl svého týmu. Obzvlášť, když kanonýr Jan Benda oplácel stejnou mincí.

Následně Dynamo dle sezonní tradice předvedlo špatnou přesilovku, nicméně ve 43. minutě se krásně do vinglu trefil Šefl. Půl minuty před koncem sezony dal výsledku konečnou podobu Benda, nejproduktivnější hráč celého ročníku KTHL.

„Tímto zápasem se uzavřela premiérová sezona Klatovské hokejové ligy. Jsem moc rád, že se zápasy odehrály v duchu fair-play, za což patří všem zúčastněným poděkování, stejně tak za vzájemnou výpomoc při doplňování týmů. I přes tyto pozitiva přinesla premiérová sezona drobné problémy, o kterých se chceme se všemi zúčastněnými pobavit, ale hlavně se z nich poučit do budoucna,“ uvedl jeden ze zakladatelů Klatovské hokejové ligy Martin Karlík.

„Dále bych chtěl poděkovat rozhodčím, časomíře, vedení zimního stadionu, ale také redakci Deníku za super spolupráci. V neposlední řadě patří poděkování také všem partnerům,“ doplnil Martin Karlík.

Konečná tabulka KTHL 2022/2023.Zdroj: Deník/Martin Mangl

Autoři: Martin Karlík, Martin Mangl

