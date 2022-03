„Zápas v Nejdku byl takzvaně kdo z koho. Šťastnější byli domácí, ale rozhodně ne lepší. Předvedli jsme jeden z našich nejlepších výkonů v sezoně, ale bohužel to na postup nestačilo. Klobouk dolů před vynikajícím brankářem domácích, který je po oba dva zápasy držel nad vodou. Právě díky němu postoupili. Moc nás to mrzí, zvlášť po tom co jsme měli v obou utkáních navrch, Musím ale pogratulovat soupeři k postupu," hodnotil sérii domažlický útočník Jakub Faschingbauer.

Ten i po brzkém konci v play-off hodnotí sezonu úspěšně.

„Osobně mám z naší sezony a výkonů velice dobrý pocit a myslím si, že máme na čem stavět do příštího ročníku," dodal chodský kanonýr.

Branky a nahrávky Domažlic: 44. Faschingbauer (Polata), 56. Faschingbauer (Polata, Kobes).

Sestava Domažlic: Květoň – Kohel, Kulhánek, Blažek, Kobes, Starý – Mirovský, Holomoj, Toupal, Polata, Řehák, Morawetz, Baxa, Šíma, Faschingbauer.

Ostatní výsledky: Rokycany – Tachov 9:4, Třemošná - Kaznějov 2:2, Klatovy B – Sokolov B 4:0.

Postupující: Rokycany, Nejdek, Klatovy B, Třemošná.

Semifinálové série: Klatovy B – Rokycany, Třemošná – Nejdek.

FOTO: Hokejisté Kaznějova vydřeli remízu, do čtvrtfinále postupuje však Třemošná