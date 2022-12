Znovu do boje. Do konce roku svede hokejová Škoda Plzeň ještě dva souboje. V pátek Indiáni hostí Kometu Brno a ve středu se v extralize střetnou v Liberci od 18 hodin se sousedem v tabulce. Tygři jsou v extralize sedmí, jen o tři body za Plzní, takže se očekává další lítá bitva.

Oba předchozí vzájemné duely v sezoně se rozsekly až v prodloužení. Vždy ve prospěch hostů. Škodováci urvali na severu dva body za vítězství 3:2, aby poté doma brali bod po prohře 3:4.

Na teritorium libereckých šelem vyrazí Plzeňští povzbuzení domácí výhrou 1:0 ve vánočním derby s Karlovými Vary. „Potřebovali jsme zabrat. V derby šlo o vydřené vítězství, jsme za něj rádi, ale je třeba jet dál naplno,“ uvedl plzeňský trenér Petr Kořínek.

Trenér Petr Kořínek.Zdroj: hcplzen.cz

Indiáni porazili celek z lázní potřetí v sezoně a uťali dvě nepříjemné série. Šňůru tří porážek a přes dva zápasy trvající mlčení střelců. Škodováci tak předposlední Energii přitlačili zase víc do pásma zatracení a drží se na dohled elitní čtyřky. Jestliže dva předchozí souboje celků ze západu Čech přinesly gólové hody (6:3 a 5:4 pp pro Plzeň), tentokrát duel rozhodl jediný gól. Ten už v páté minutě zařídil útočník Petr Kodýtek a modro-bílí ve zbytku času nehokejové skóre dotáhli k vítězství. A to i díky brankáři Dominiku Pavlátovi, který kryl 31 střel soupeře.

„Strhující utkání, které se muselo fanouškům líbit. V derby bylo hodně šarvátek, soubojů, z naší strany bohužel i spousta faulů, a za tři body jsme proto všichni rádi,“ zářil po zápase Pavlát.

Dominik Pavlát potvrzuje, že v Plzni mají cit pro výběr brankářů.Zdroj: archiv Deníku

V sezoně si připsal druhé čisté konto, když po Spartě vynuloval i Energii. „Bude mě to něco stát do kasy, ale to jsou příjemné povinnosti,“ připustil 23letý gólman, který v sezoně odchytal 14 zápasů a úspěšnost zákroků má 92,49 procenta.

Kodýtek: Za výhru v derby jsme moc rádi, ale musíme zůstat nohama na zemi

Emoce, které třaskavé derby přineslo, se snažil nevnímat. „Uzavřu se do sebe, a když to před bránou jiskří už moc, tak odjedu do rohu a vydejchávám se,“ svěřoval se rodák z Tábora.

Zvlášť ve třetí třetině, kdy tlak Energie narůstal, ale vytáhl skvělé zákroky. „Nerad se chválím. Největší šance tam měl asi Černoch. Poprvé mě trefil do lapačky a pak před koncem při power-play hostů mi vyprášil natažený beton,“ řekl skromně.

Zato bouřlivou atmosféru, kterou v plzeňské aréně vytvořilo 5 370 diváků, si užíval. „Před zaplněnými tribunami se hraje daleko líp. Lidi nás hnali za výhrou a my jim za to moc děkujeme,“ vzkázal příznivcům Dominik Pavlát

Po vítězství také směrem k rozjařeným fanouškům vystřihl speciální děkovačku – skok plavmo přes nataženého náhradního gólmana Jakuba Vondraše. „Bylo to spontánní, nic plánovaného,“ usmíval se Pavlát.

Při absenci Miroslava Svobody (nachlazení) na něm nyní leží hlavní tíha zodpovědnosti v plzeňské bráně. „Za vytížení v zápasech jsem rád, Mírovi ale přeju brzké uzdravení,“ uvedl strážce indiánské svatyně. „Budeme bojovat i za něj,“ zdůraznil.

Ve středečním večeru v duelu s Tygry, kteří do utkání 32. kola nejvyšší soutěže nastoupí namlsaní jednoznačnou výhrou 7:3 v Mladé Boleslavi.

