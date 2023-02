„Sice jsme dali první branku, ale pak se Čápi nadechli a dokázali skóre otočit. Jsem ale moc rád, že jsme se ve třetí třetině kousli a hecli, abychom skóre převrátili na svoji stranu, což se nám nakonec povedlo. Celkově to byl vyrovnaný hokej v pěkném tempu. Soupeř nám nedal nic zadarmo. Dalo by se říct, že nevyhrál lepší, ale spíš šťastnější tým," bilancoval hokejista Dynama Rostislav Hejduk, který na dálku ještě vyslal vzkaz vedoucímu týmu Indiánů Luboši Gregorovi. „Luboš teď bohužel už měsíc leží v nemocnici. Celá KTHL mu držíme palce, přejeme si, aby se brzy zotavil a vrátil se k nám zpátky na led," uvedl.

Třetiny: 1:0, 0:2, 4:1. Branky a nahrávky: 14. Vísner (Horák, Hejduk), 31. Horák (Vísner), 34. Rajšl, 40. Vísner (Hejduk), 41. Rychtařík - 21. Peksa (Vopalecký), 27. Peksa (Šára), 40. Vopalecký (Peksa). Rozhodčí: Schmiedt, Kolář. Vyloučení: 2:3. Využití přesilových her: 0:1. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 2. Aréna: zimní stadion Klatovy. Sestava AHC Dynamo: Kisling - Hejduk, Tochor, Beer, Halas, Rychtařík, Rada, Horák, Rajšl, Vísner. Sestava HC Čápi: Homolka - Peksa, Bauer, Šára, Vopalecký, Kolář, Uhlík, Harmady, Muchna, Jandík, Karásek, Křepel.

Po půl minutě hry mohl skóre otevřít Hejduk, ale z dobré pozice přestřelil branku. Na druhé straně zahrozil ostřílený Bauer, ale kotouč mu k jeho smůle sjel z hole. V sedmé minutě se po chybě Čápů dostal k puku Rychtařík, avšak Homolka své parťáky v tuto chvíli podržel. Pak vyprášil jeho beton Halas.

O minutu později to z ostrého úhlu zkusil Harmady, ale Kisling v kleci Dynama byl pozorný. Na opačné straně kluziště se v obrovské šanci ocitl Horák, ale Homolka změnu skóre nedovolil. Jedinou branku první třetiny tak vstřelil ve 14. minutě Vísner, jehož ke skórování pobídl spoluhráč Horák. Z kraje druhého dějství se do úniku dostal Horák, ale Homolku nepřekonal.

HC Čápi - ilustrační snímek.Zdroj: Deník/Milan Kilián

V 19. minutě Vopalecký posunul kotouč Peksovi, ale Kislinga neprostřelil. Následně hrál tým Čápů přesilovku a dokázal ji využít, Vopalecký přesným pasem našel Peksu, a ten prostřelil jinak bezchybného Kislinga – 1:1. Odpovědět mohl za Dynamo Bauer, ale Homolka zůstal pozorný. V šestadvacáté minutě se do velké šance dostal Vísner, ale nebylo mu přáno. O minutu později našel Šára na levé straně volného Peksu a ten se trefil k tyči Kislingovy svatyně.

Zdroj: KTHL

Dynamo tato situace zaskočila a do šance se ve druhém dějství nedostalo, to samé se ovšem dá říci i o Čápech. Dynamu ovšem přestávka po druhé třetině pomohla zmobilizovat síly. Mírný favorit utkání nastřílel čtyři góly (Horák, Rajšl, Vísner, Rychtařík) a jelikož sám inkasoval pouze jednou z hole velice dobře hrajícího Vopaleckého, mohl slavit velice cenné dva body za vítězství 5:3.

AHC Gladiators - HC Warriors Kdyně 12:1

„Co k tomu říct. Proti Gladiátorům je to vždycky hodně těžké. Oni mají tým skvělých hokejistů, my jsme de facto amatéři. Když s nimi hrajeme, asi už předem počítáme s prohrou. Zbývá jen otázka, o kolik to bude," krčil rameny kapitán Warriors Josef Novák. „Ale chtěl bych vyzdvihnout našeho brankáře, který předvedl skvělý výkon. Nebýt jeho, dostali jsme daleko více branek," měl jasno hokejista kdyňského družstva.

Třetiny: 3:0, 5:0, 4:1. Branky a nahrávky: 1. Šimek (Hrdina), 2. Benda (Václavovic), 13. Šimek (Kouba), 19. Krásný (Benda, Václavovic), 19. Šimek, 22. Krásný (Václavovic), 23. Šimek (Kouba, Král),27. Benda (Václavovic), 34. Benda (Václavovic), 39. Hrdina (Král), 39. Václavovic (Krásný), 43. Benda (Václavovic) - 36. Sloup (Kříž). Rozhodčí: Brtník. Vyloučení: 1:2. Využití přesilových her: 0:0. Góly v oslabení: 0:0. Diváci: 5. Sestava AHC Gladiators: Kisling - Kouba, Šimek, Marek, Krásný, Hrdina, Benda, Václavovic. P. Král, Jonáš. Sestava HC Warriors Kdyně: Sazama - Novák, Dvořák, Sloup, Steinbrücker, Lagron, Kříž, Hána, Hejduk, Koutník.

Gigant zažil snový start do zápasu, po necelé půl minutě tečoval Hrdinovu střelu mimo dosah gólmana Kdyně produktivní Šimek. Záhy našel Václavovic přesným pasem Bendu, který zamířil do odkryté branky. Ve čtvrté minutě mohl další branku přidat Šimek, ale Sazama byl tentokráte úspěšnější. Ačkoliv si Gladiátoři vypracovali celou řadu dalších šancí, do konce první třetiny přidali už jen jednu branku. Tu měl na svědomí ve 13. minutě autor úvodního gólu Šimek.

Ve čtvrté minutě druhé periody přišla hokejová poezie v podání Gladiátorů, na jejímž konči byl Krásný. Pak zkompletoval hattrick agilní Šimek. Následně se před Kislinga prodral Sloup, ale čapák vedoucího týmu tabulky byl pozorný. Stejně dobře si vedl i proti pokusu Steinbrückera, jehož pasem vybídl Hána.

Ve 22. minutě se znovu prosadil Krásný a o minutu později přidal svůj čtvrtý zásah v zápase Šimek. Demolice Kdyně pokračovala i nadále, na 8:0 zvýšil tři minuty před koncem druhého dějství Benda, který nemilosrdně využil chybu soupeře. Z kraje třetího pokračování se vyznamenal Sazama, když parádním zákrokem sebral gól Václavovicovi. Stejně si poté s gólmanem vedl i Marek.

Pak se ovšem prosadil podruhé v zápase Benda, nejproduktivnější hráč KTHL, a Gladiátoři vedli už 9:0. V 36. minutě se Kdyně dočkala čestného úspěchu, když se střelou na ''teploměr“ prosadil Sloup. S rychlou reakcí mohl přijít Krásný, ale Sazama jej fantasticky vychytal. V devětatřicáté minutě se střelou od modré prosadil Hrdina a vstřelil desátý gól lídra. Krátce na to se prosadil Václavovic a dvě minuty před koncem dal výsledku konečnou podobu Benda.

Autoři: Martin Karlík & Martin Mangl

