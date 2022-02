V Praze se střetly dva aktuálně úspěšné celky usilující o přímý postup do play-off. Ale také švédští bratři Thorellové. Erik na sparťanské straně a Gustaf na té plzeňské. A rovněž obávání snajpři, Chlapík s Bulířem. Ten neskóroval a sparťan, který přispěl k vítězství dvěma góly, se osamostatnil v čele extraligových střelců.

Přitom Indiáni zápas dobře rozstřelili, když v čase 4:54 po Kindlově ráně od modré prostrčil puk pod gólmanem Machovským do brány Přikryl. Jenže radost hostům vydržela jen 41 sekund. Odražený kotouč zametl do sítě Vitouch a po 157 minutách zrušil neprůstřelnost brankáře Pavláta.

Ani jeden z týmů poté nevyužil přesilovku, a i když pak domácí měli více šancí, ztroskotávali na Pavlátovi.

Jestliže v první části padly dva góly, v té prostřední hned čtyři. V úvodu třetiny Pavlát v přesilovce vychytal tváří v tvář Chlapíka. Následně nasadil k brejku Suchý, bekhendovým blafákem zkoupal Machovského a Škodovka se v oslabení utrhla do vedení 2:1.A po půlce zápasu odskočila Plzeň o dva góly. Přikryl střílel a puk ve zmatku na brankovišti doklepl nejspíš znovu skvěle hrající Suchý.

Jenže přestřelka pokračovala. Horák ranou pod horní tyč zařídil kontaktní gól a před druhou pauzou Sparta bleskovým využitím přesilovky srovnala.

Ve třetí třetině se bitva rozlouskla. Na Machovského se řítil Mertl, ale neuspěl. Sparta pak měla víc ze hry a Vitouch druhým gólem v zápase dostal domácí poprvé do vedení. Indiáni ještě zabrali a obrovskou šanci nevyužil Schleiss. Před koncem si však hosté zkomplikovali situaci vyloučením. A i když oslabení ubránili, ve zbytku času už srovnat nestihli, když výhru Pražanů zpečetil při power-play hostů trefou do opuštěné klece Chlapík.

Škodovka kapitulovala po čtyřech výhrách v řadě. V pátek se dál čtvrtý tým soutěže utká doma od 17.30 hodin s Litvínovem.

Miloš Říha, trenér Plzně: „Myslím si, že jsme si nezasloužili prohrát, předvedli jsme dobrý výkon i aktivní hru. Zápas jsme měli dobře rozehraný, jenže poté, co jsme se ve druhé třetině dostali do vedení 3:1, jsme předvedli nejslabší pasáž v utkání. Domácí nám několikrát ujeli a srovnali. Poslední dějství jsme začali i díky oslabení trošku pod tlakem, ale i v něm jsme měli šanci. A i pak jsme ještě měli nějaký tlak, ale bohužel jsme inkasovali my, což zápas rozhodlo.“

SPARTA PRAHA – ŠKODA PLZEŇ 5:3

Třetiny: 1:1, 2:2, 2:0. Branky a nahrávky: 6. Vitouch (Matuškin, Šmerha), 32. R. Horák (D. Kaše, E. Thorell), 38. Chlapík (T. Pavelka, Šmerha), 50. Vitouch (Šmerha), 59. Chlapík – 5. F. Přikryl (J. Kindl, F. Suchý), 22. F. Suchý, 30. F. Suchý (F. Přikryl). Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Lhotský, J. Svoboda. Vyloučení: 3:5. Využití: 1:0. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 31:31. Diváci: 1 000.

Sparta: Machovský – Matuškin, David Němeček, A. Polášek, T. Pavelka, Tomáš Dvořák, Moravčík, Jurčina – E. Thorell, R. Horák, D. Kaše – M. Forman, Chlapík, Z. Doležal – Prymula, Vitouch, Šmerha – J. Strnad, Stoljarov, Dvořáček. Trenéři: Jandač, Hořava, J. Hlinka a Hamara.

Plzeň: Pavlát – L. Kaňák, J. Holý, Graňák, Kremláček, Budík, J. Kindl, Kvasnička – J. Dufek, Mertl, M. Lang – F. Suchý, Bulíř, F. Přikryl – Blomstrand, Kodýtek, Schleiss – M. Marcel, G. Thorell, Malát. Trenéři: Baďouček, Říha a Vlasák.