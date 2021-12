Domažlice – Třemošná 5:8 (2:1, 2:3, 1:4).

„Nebyl to jeden z jednodušších zápasů, ale to jsme čekali. Domažlice mají jednu silnou lajnu, zatímco my to máme více rozložené, což rozhodlo. Obzvlášť poté, co vypadl ze hry, vlivem zranění, domácí Polata. Body do tabulky z Domažlic jsou ceněné. Zatím jsme neprohráli v základní hrací době a z týmu mám dobrý pocit,“ řekl třemošenský Václav Polívka.

Branky a nahrávky Domažlic: 13. Řehák (Mirovský, Šperl), 15. Polata (Faschingbauer, Baxa), 37. Šíma (Kulhánek, Baxa), 39. Faschingbauer (Vopelák), 49. Šíma (Švagr).

Sestava Domažlic: Květoň – Kohel, Kulhánek, Špirk, Kobes, Šperl, Šíma – Blažek, Mirovský, Toupal, Švagr, Polata, Martinec, Řehák, Vopelák, Baxa, Faschingbauer.

