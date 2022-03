„Chci co nejvíc pomoci týmu, abychom dokázali jít přes Bolku dál,“ prohlásil Kodýtek. „Sezona je nějaká a ne úplně podle mých představ. Přišli noví trenéři, mám jiné spoluhráče a musel jsem si zvykat. Ale tohle všechno házím za hlavu a chci se v play-off ukázat,“ zdůraznil hbitý centr před duely s Bruslaři.

Už jste si volal s některým z bývalých parťáků, kteří jsou nyní v týmu Bruslařů?

S Matyášem Kantnerem zatím ne, ale už v pondělí jsem mluvil s Honzou Eberlem. Dělali jsme si srandu, že si můžeme proti sobě zahrát. Nakonec to tak dopadlo a určitě ještě nějaké hecování proběhne.

Jaké byly vaše pocity, když bylo jasné, že narazíte zrovna Bruslaře?

Smíšené. Boleslav bude nepříjemný soupeř. My si musíme nastavit hlavy tak, že chceme vyhrát. Základní část je za námi, nedopadla nakonec úplně tak, jak jsme chtěli, ale to je pryč a jedeme dál. A že vyšla zrovna Boleslav? To si nevyberete.

Jsou duely s tímto týmem v něčem specifické?

Když jim dáte šanci, aby měli rychlost a tlak do branky, je to s nimi těžká práce. Jsou hodně brusliví, to je jejich největší zbraň. K tomu dobře forčekují a když nejste na puku, je to problém.

Naposledy jste ale v Mladé Boleslavi vyhráli 3:0. Dá se z toho vycházet?

Loni jsme v posledním kole základní části rozprášili doma Olomouc 9:1 a pak jsme s nimi v předkole vyletěli ve třech zápasech. Takže si rozhodně nejde říct: Vyhráli jsme poslední zápas, navíc u nich, takže je teď smázneme. Základní část skončila, je za ní čára a play-off je jiná soutěž.

Jak ale přepnout na mód play-off?

Je to o každém z nás, ale záleží i jak to nastaví trenéři i my v kabině. A protože máme mladý tým, tak je to na těch zkušenějších. Máme Buldu (Bulíře), Mertlíka (Mertla), Čera (Čerešňáka) se Šlajsou (Schleissem) a s nimi to musíme zburcovat.

K služebně starším patříte i vy, ačkoliv je vám teprve 23 let. Takže i váš hlas bude mít v kabině svou váhu.

Jde o to, abychom mladé kluky strhli a nakazili je energií a touhou po vítězství. Aby pochopili, že teď už to bude na krev a nikomu se nedá ani metr ledu.

Začínáte dvěma zápasy doma a v hledišti mohou být fanoušci bez omezení. To je dobrá zpráva, ne?

Jestli lidi přijdou, budeme moc rádi. V poslední zápase s Vary jsme se moc nepředvedli, ale fanoušci jsou naším šestým hráčem. Víme, jak to vypadá, když máme v zádech plný stadion. Jak nás to táhne. Takže bychom si přáli, aby to tak bylo.

Dodržíte před play-off nějaké speciální rituály, abyste si naklonil Štěstěnu?

Pár jich mám, ale snažím se na ně moc nevázat, abych měl čistou hlavu a nesvazovalo mě to. Nic extra.

Rozhodnuto. Hokejová Škodovka se o čtvrtfinále utká s Bruslaři

Program předkola

1. zápas (pátek 11. března, 17.00), 2. zápas (sobota12. března, 15.00):

Plzeň – Mladá Boleslav

3. zápas (pondělí 14. 3., 17.30 nebo 19.00):

Mladá Boleslav – Plzeň

Případně dál: 4. zápas (úterý 15. 3.): Mladá Boleslav – Plzeň, 5. zápas (čtvrtek 17. 3.): Plzeň – Mladá Boleslav