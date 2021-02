O víkendu urvali hokejisté Škody Plzeň dvě důležité výhry, v extralize se drží těsně za hranou postupové čtyřky a o reprezentační přestávce si trochu vydýchli.

„V úvodu týdne jsme ještě trénovali, ale od středy do pátku dostali kluci volno. Zápasy šly rychle po sobě, v nahuštěném programu jsme to navíc kvůli zraněním táhli na pár hráčů a krátká pauza před závěrem základní části prospěje asi všem,“ prohlásil trenér Ladislav Čihák.

Jak si volných dní bez hokeje užíváte vy osobně?

S rodinou, s dětmi. Řádíme na sněhu, jezdíme na bobech, ale taky sleduji, jak syn zvládá u počítače distanční výuku. Od soboty začínáme trénovat a hlavní bude zase hokej a nabitý závěr základní části.

Plzeň, která je pátá jen o skóre za Libercem, čeká lítý boj o místo v elitní čtyřce, zaručující přímý postup do čtvrtfinále play-off.

S blížícím se koncem základní části budou už všechny zápasy na krev. Nás v příštím týdnu čeká nálož čtyř utkání, první hned v Mladé Boleslavi, která je třetí, jen o dva body před námi. Nedávno jsme tam přes dobrý výkon prohráli, ale jestli chceme do čtyřky, což je náš cíl, tak musíme zápas zvládnout a i potom dál sbírat body. Pravda leží na ledě a tam se ukáže, jestli do čtyřky patříme, nebo ne.

V minulých sezonách postupovalo do vyřazovací fáze přímo šest celků. Je aktuální rvačka jen o čtyři místenky ještě urputnější ?

I boj o šestku byl vypjatý a vyrovnaný, ale teď je to hodně přísné. Vzhledem k rozpočtu nejsme velkoklub, z hlediska financí patříme spíš níž, takže je to pro nás ještě těžší. Ale čtyřku máme na dosah a uděláme maximum, abychom tam pronikli a vyhnuli se předkolu. Určitě se o to porveme.

Zdá se, že za odskočenými týmy z čela tabulky, Spartou a Třincem, si to o zbylá dvě místa rozdají celky na třetí až šesté pozici v pořadí Mladá Boleslav, Liberec, Plzeň a Hradec Králové.

Je to tam našlapané na pět bodů, takže nejspíš ano. Možná se do toho můžou zamíchat ještě Pardubice, ale rozhodně to bude boj až do konce.

Aby se Škodovka udržela ve hře o přímý postup, musel se mladý tým kolem kapitána Milana Gulaše vyrovnat s marodkou, absencí zkušených hráčů a ukázat nezlomnost. Je to plus pro závěr základní části?

Určitě. Odtáhli jsme to na pár hráčů a před těmi smekám. Klobouk dolů i před našimi juniory, kteří do toho museli naskočit. Měli to těžké. Své soutěže nehráli a týmu se výsledkově nedařilo, ale poprali se s tím. Někdo líp, někdo hůř, ale pomohlo nám to. Jenže nejde polevit. A byla by škoda, když už nějaké hráče máme zpátky, abychom boj o čtyřku nedotáhli do úspěšného konce.

Jak moc je znát, že se do sestavy vrátil uzdravený centr Pavel Musil?

Jsem rád, že je Muska zpátky. Už během rekonvalescence udělal s Honzou Snopkem (kondiční trenér) kus práce, a i když naskakoval do rozjetého vlaku, tak výborně připravený. Dál na sobě maká a je pro tým přínosem.

Kdy se dá očekávat návrat dalších marodů, zkušeného Tomáše Mertla nebo Matyáše Kantnera?

To zatím bohužel netušíme. Možná v závěru základní části, ale do nejbližších zápasů kluci nenaskočí a týmu hodně chybí. Když si vezmu, že jsme dva a půl měsíce odehráli bez dvou klíčových centrů Musky s Mertlíkem, a ještě s tak úzkým kádrem, tak být kousek za čtyřkou je skvělé. Ale teď bude třeba znovu zabrat a posunout se ještě výš.

Těší vás, že na Švédských hrách reprezentují dva plzeňští mladíci Petr Kodýtek s Filipem Suchým?

Jsem za to rád. Kody (Kodýtek) je ryze plzeňským odchovancem a příkladem poctivého dříče, který se postupně vypracoval ve špičkového útočníka. Filip rovněž prošel plzeňskou mládeží, ale po návratu ze zámořské štace to vzal přes prvoligový Chomutov, což mu tehdy spolu s hostováním v Plzni pomohlo. Oba kluci jsou skvělým příkladem pro další naše mladé hráče, že je možné se i z extraligy dostat do národního týmu .