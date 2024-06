V první polovině května začala hokejovému dorostu a juniorům HC Domažlice letní příprava. Týmy začaly o týden později kvůli pozdějšímu termínu ukončení minulé sezony.

Antonín Mařík. | Foto: archiv A. Maříka

"Náročné turnaje v Mariánských Lázních a Weidenu byly ještě začátkem dubna. Přípravu plánujeme ukončit koncem června," řekl trenér domažlického dorostu Antonín Mařík.

Na co se v přípravě zaměřujete?

Dáváme nyní velký důraz na všestrannost, takže různé pohybové aktivity, kola, plavání, běh, testujeme hráče každého individuálně. Třikrát týdně na suchu a jeden až dva ledy v týdnu stačí k tomu, abychom každého hráče dobře připravili na následující sezonu.

Jste spokojen s přístupem hráčů?

Musím všechny pochválit, se zodpovědným přístupem v přípravě nikdy problémy nebyly, každý hráč i hráčka mají touhu se zlepšovat a sami ví, že bez dřiny to nepůjde. Hokej je dynamický sport o rychlosti a akceleraci a právě tyto dovednosti musíme neustále zlepšovat.

V soutěži dorostu jsou spojeny tři ročníky. Jak náročné je hlavně pro mladší hráče zvyknout si na rychlejší a tvrdší hokej?

Sbírání zkušeností je pro přechod ze starších žáků do dorostu velmi důležité. Samozřejmě to souvisí s ne vždy uspokojivými výsledky. Na druhou stranu mnoho hráčů ročníku 2009 odehrálo první rok mezi dorostem úspěšně a druhý rok by měl být potvrzením toho, že si na soutěž zvykli. Proto tento rok očekáváme i určitý progres ve výsledcích, rozhodně bychom chtěli být výše v tabulce než minulou sezonu, určitým bonusem by byla nadstavba na konci soutěže.

Jak vůbec přistupujete k zapracování mladších hokejistů mezi ty starší a zkušenější?

Není to samozřejmě vůbec jednoduché, snažíme se o to, aby ti hokejisté, co přijdou z nižší kategorie, mohli hrát se starším, případně zkušenějším a vzít si od něj návyky, na které v žákovské kategorii nebyli zvyklí. V praxi je to tak, že se snažíme první pětku složit z hráčů, kteří již mají zkušenosti a mohou rozhodovat zápasy, druhou a třetí pětku máme složenou právě kombinovaně z mladších a starších. Je to hodně i o sebevědomí, mladší hráč si mnohdy více dovolí, když má správný příklad.

Plánujete nějakou konkrétní individuální přípravu na konkrétní dovednost? Například bruslení či střelba?

Ano, chtěli bychom se alespoň jednou za týden věnovat nějaké konkrétní činnosti mimo plánovaných tréninkových jednotek. Rádi bychom využili zkušeností nejen trenérů, ale i zkušených kmenových hráčů.

Zázemí v Domažlicích je na velmi dobré úrovni. Co dělat více pro to, aby hráči neubývali, ale naopak, měli Domažlice spojené kromě fotbalu i s hokejem?

Musím říci, že nám ostatní kluby závidí zázemí a stadion, na druhou stranu stále je co zlepšovat, nemáme například daný prostor pro rozcvičení. Hokej je trochu ve stínu fotbalu, ale pokud se bude přistupovat zodpovědně k propagaci klubu, aby se budoucí malí hokejisté dozvěděli více o tomto sportu a zkusili si ho, neměl bych strach o budoucnost domažlického hokeje. Možná bych využil této příležitosti a před následující sezonou všechny rodiče i s malými ratolestmi pozval do Domažlic na zimní stadion. V polovině srpna už bude led, přijďte zkusit, co všechno hokej obnáší, budete odcházet nadšeni a kluci a holky také. Více informací na www.hcdomazlice.cz, případně na email bittnerovap@centrum.cz.

S přispěním Radka Lorence