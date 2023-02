V Plzni se Martin Beránek ocitl jen před pár dny.Zdroj: hcplzen.cz

Lepší začátek angažmá jste si asi přát nemohl, že?

To ne. Dát gól je super, jsem za to hrozně rád, jen škoda, že se nevyhrálo. Utkání nám uteklo, ale doufám, že v příštích zápasech už budeme pouze vyhrávat.

Jak se vám v novém týmu a s novými spoluhráči jen po pár trénincích hrálo?

Cítil jsem se dobře, nohy mi šly, což bylo pro mě nejdůležitější. Je pravda, že moc času na sehrávání nebylo, měli jsme pouhé dva tréninky, takže to byla jen rychlovka. Ale myslím si, že naše lajna (Bitten, Honejsek, Beránek) si v zápase sedla a bylo to super.

Plzeňská Škodovka získala Martina Beránka (vlevo) z Mladé Boleslavi v závěru přestupního termínu výměnou za Sebastiána Maláta.Zdroj: bkboleslav.cz

Co o výsledku derby rozhodlo?

Dostali jsme takové dva smolné góly. Chtělo to více se tlačit do brány a pokusit se dát více branek. Ale jinak ten zápas byl super. Navíc nás přijelo do Karlových Varů podpořit spousta fanoušků. Až jsem byl překvapený, kolik jich dorazilo a byli skvělí. To se cení a věřím, že v dalším utkání doma se jim za podporu odvděčíme vítězstvím (Plzeň hostí v neděli od 16.30 tým Liberce).

