Od konce minulé sezony už nemohou nastupovat za dorost. Ve fotbalovém prostředí už jsou na tuto kategorii staří. Lehkonohý forvard Petr Vogeltanz i důrazný defenzivní štít Vojtěch Fořt patřili v minulých letech k oporám výběrů Jiskry Domažlice U17 i U19 a byli i u dlouhá léta vyhlíženého postupu do dorostenecké divize.

Pro oba devatenáctileté hráče ale před aktuální sezonou nastala zásadní otázka, jak dál?

Pro pokračování v dospělém fotbale byly možné dvě cesty. Zaprvé zůstat v Jiskře Domažlice a zabojovat o místo v nabitých kádrech B-týmu na špičce krajského přeboru, a pokud se nad očekávání zadaří, tak i A-týmu ve vysokých patrech ČFL. Nebo zadruhé přestoupit do jiného klubu, kde nebude tak špičkové zázemí a podmínky, bude hrát třeba nižší oblastní soutěž, ale zase bude větší perspektiva vysokého herního nasazení a nejen vysedávání na lavičce náhradníků.

Odchovanec Sokola Kout Petr Vogeltanz zvolil první možnost.

O měsíc starší kamarád, který začínal v žáčcích SK Kdyně, si vybral tu druhou. Přestoupil do Startu Tlumačov, jehož muži úspěšně hrají krajský přebor.

Kdo z nich udělal fotbalově lépe, to ukáže až budoucnost.

Ale dílčí porovnání už se dá vypozorovat. Položili jsme oběma talentovaným fotbalistům několik stejných otázek, včetně té zásadní, jestli jsou se svojí zvolenou cestou spokojeni.

Tak si obrázek udělejte sami.

Zdroj: Deník / Robert Babor

Jak jste prožíval postup dorostu z krajského přeboru do divize?

Petr Vogeltanz (PV): Při postupu paráda, ale pak to bylo těžké. Kvalita ostatních týmů byla větší než v kraji a taky jsme jezdili celkem dálky, na což jsme nebyli do té doby zvyklí. Venku jsme nepodávali tak dobré výkony jako doma.

Vojtěch Fořt (VF): To byla euforie a zadostiučinění, ale myslím, že to mělo přijít už o rok dříve.

Byla v týmu dobrá parta a s kým jste si nejvíce rozuměl?

PV: Určitě byla. Nejvíce jsem si asi rozuměl s Honzou Bláhou.

VF: Partu jsme měli vždycky kvalitní. Já osobně jsem si rozuměl se všemi, ale jestli někoho vypíchnout, tak Matěje Bozděcha.

Jaké jsou v Jiskře Domažlice podmínky pro mládež?

PV: Myslím si, že dobré. Rozhodně bych to nijak neměnil.

VF: Skvělé! Myslím si, že i to se vždy odráželo na výsledcích. Je jasné, že je vždy co zlepšovat, ale o to se v Jiskře snaží úspěšně.

Na jaké zápasy v dorostu nejraději vzpomínáte?

PV: Nejraději vzpomínám na domácí zápas s Českými Budějovicemi, ve kterém jsem čtyřikrát skóroval a vyhráli jsme 7:1.

VF: Nejhezčí byl asi venkovní zápas proti Vejprnicím, který jsme dotáhli do vítězného konce a rozhodli o postupu do divize.

A jaký zápas byl nejhorší?

PV: Nejhorší zápasy byly vždy proti Příbrami a Malši Roudné. Vždycky byly hodně vypjaté a vyrovnané, a taky dost bolely.

VF: Nejhorší zápasy byly určitě venkovní v Táborsku, kde jsme vždy inkasovali poměrně hodně gólů, a přes to se blbě přecházelo.

Jak náročný byl přechod z dorostu do dospělého fotbalu?

PV: Je to úplně jiný fotbal. Zatímco v dorostu to bylo spíše o běhání a technice, tak v mužích to je o osobních soubojích. Je to daleko tvrdší.

VF: Upřímně, pro mě osobně to velká změna nebyla. Zkušenosti s mužským fotbalem už jsem měl z Jiskry a jen pokračuji ve svém důrazu v osobních soubojích. Pro-to jsem přechod nezaznamenal.

Zvolil jste správnou cestu pro přechod do dospělého fotbalu?

PV: Rozhodl jsem se zůstat, protože mám Jiskru rád a chtěl jsem zůstat s kamarády. Zatím to ale není ono, jelikož nedostávám moc prostoru v zápasech, hlavně kvůli vysokému počtu hráčů. Je nás tam hodně, a navíc na zápasy s námi chodí ještě áčkaři.

VF: Můj odchod z Jiskry je hlavně spojen s časovou náročností vysoké školy. Kvůli tomu jsem hledal jiný tým a ozval se Tlumačov. Nabídl mi hodně herního času, a navíc tu působil i můj otec. Zatím jsem velmi spokojený, je tu skvělá parta a kvalitní zázemí. Bohužel jsem se nějakou dobu potýkal se zraněním kolen, ale už jsem připraven se opět naplno zapojit.

Jaké máte v současném klubu ambice a jste spokojen s jeho účinkováním v soutěži?

PV: Chtěl bych se dostat do základní sestavy béčka. Máme v krajském přeboru plný počet bodů a ve všech zápasech jsme byli lepší. Takže s vedením v tabulce jsem naprosto spokojen (smích).

VF: Ambice jsou s týmem zůstat v krajském přeboru a pokud možno v jeho lepší půlce. S výsledky jsem spokojený velmi a doufám, že je budeme mít dobré i nadále.