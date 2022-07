„Cítím se tady jako doma, mám tady všechno, co potřebuju. Zatím je všechno perfektní,“ pochvaloval si Cadu, celým jménem Carlos Eduardo Lopes Cruz, před odjezdem na soustředění do rakouského Westendorfu.

Teď už polyká se svými novými spoluhráči první tréninkové dávky pod vrcholky Alp, kde viktoriány zítra prověří od 18 hodin rumunský celek Botosani.

Je v týmu někdo, kdo si vás speciálně vzal pod křídla?

Nejvíce asi Mosquera, protože mluví španělsky. Také ostatní cizinci se mně snaží pomáhat, ale bavím se se všemi hráči bez rozdílu.

S dorozumíváním nemáte v kabině problém?

Ne, fotbalová slovíčka jsem pochytil celkem rychle. Navíc když jsem přišel do Pardubic, měl jsem první rok lekce češtiny, takže se dorozumím i v normálním životě. Myslím, že je důležité komunikovat se spoluhráči nejen o fotbale.

Je v Plzni na první pohled patrné, že to je jiné než v Pardubicích? V čem vidíte největší rozdíl?

Samozřejmě. Ale nevím přesně, jak bych to definoval. Plzeň je velký klub, s perfektním zázemím. Jsou tady taky tvrdší tréninky, všechno se dělá ve větší intenzitě.

Také vás v Plzni asi čeká větší boj o místo v základní sestavě, jak tohle vnímáte?

Jasně, že to tak bude. Jsou tady samí kvalitní hráči, konkurence bude mnohem větší. S tím počítám.

Trenéři vás do Plzně brali i kvůli vaší univerzálnosti, může to být vaše výhoda?

Uvidíme. Já udělám všechno pro to, abych se prosadil,a je úplně jedno na jakém postu. Neřeším to. Přišel jsem proto, abych pomohl týmu.

Zdroj: Youtube

Přesto, na kterém postu se cítíte nejlépe?

Nejlepší zápasy jsem odehrál na krajích hřiště. Ale je mi opravdu jedno, jestli budu nastupovat zleva, zprava nebo uprostřed.

Dočetl jsem se, že je vaším vzorem Dani Alves, pramení to i z toho, že nastupoval na podobném postu?

Ano. Ale hlavně proto, že to je pro mě jeden z nejlepších hráčů na světě. Jednou bych chtěl hrát jako on.

Teď se mu můžete malinko přiblížit, s plzeňskou Viktorií si zahrajete o Ligu mistrů. Bylo pro vás právě tohle největší lákadlo?

Jasně, že to byl i můj sen. Asi každý fotbalista na světě, i u nás v Brazílii, touží po tom zahrát si Ligu mistrů, je to nejlepší klubová soutěž.

Sledoval už jste soupeře, které můžete dostat?

V týmu jednoho z možných rivalů (RFS Riga) působí můj krajan Santana Emerson. Známe se, už jsme si spolu psali. O Helsinkách si budu informace teprve zjišťovat

Když jste ve 22 letech do Česka přicházel, asi jste vůbec nesnil o tom, že byste se jednou mohl pokusit o postup do Ligy mistrů?

(usměje se) To určitě ne, prostě jsem si chtěl jen zahrát fotbal v Evropě. Ale díky tomu, že jsem na sobě tvrdě pracoval, jsem teď v jednom z nejlepších klubů v Česku, jsem za to vděčný a zkusím týmu pomoct k postupu do evropských pohárů. Nutně to nemusí být Liga mistrů, i když ta je ze všech nejprestižnější.

Co jste vůbec věděl o českém fotbale, když jste se z Brazílie vydal do Evropy?

Že je zdejší liga hodně o soubojích a o běhání, což se také potvrdilo. (úsměv)

Zatímco o Brazilcích se traduje, že jsou spíš technici. Jak se vám tady hraje?

Ale jo, jde to. Už jsem si zvykl, člověk se adaptuje, když poslouchá trenéry, kteří mu říkají, co má dělat a co naopak ne.

Znal jste vůbec nějaké české hráče?

Jako asi každý, Pavla Nedvěda a Petra Čecha, ti jsou známí po celém světě. A shodou okolností oba hráli v plzeňské Viktorii.

Když jsem pátral po vašich začátcích v Brazílii, příliš jsem se toho nedozvěděl…

Osm let jsem působil v Bahii, což je sice velký klub, ale bylo to jen na amatérské úrovni. Když se později naskytla možnost jít na zkoušku do Pardubic, skočil jsem po ní. Lákala mě možnost hrát fotbal profesionálně, navíc v Evropě.

A zdá se, že jste se v Česku celkem zabydlel?

Musím říct, že mně tady nic nechybí. Po fotbalové stránce jsem tady spokojený. Ani zima mi nevadí. (úsměv)