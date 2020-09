Oba hráči České Kubice a Kolovče o víkendu skórovali ve II. třídě čtyřikrát.

Jaroslav Krakeš (střílející v modrém dresu) z Hraničáře Česká Kubice. | Foto: Deník / Robert Babor

Mají mnoho společného. Aktuálně čtyři vstřelené góly do sítě soupeřů ve víkendovém sedmém kole okresního přeboru II. třídy. A protože to není zas tak jednoduchá věc, tak jim to vyneslo společný titul Kanonýr víkendu Domažlického deníku.