Navýsost zajímavou podívanou připravil fotbalovým fanouškům B-tým třetiligové Jiskry Domažlice, když si první přípravný zápas na novou sezonu zahrál v sobotu proti výběru krajánků ze zatím zastavených německých regionálních soutěží.

Za domažlickou ´Benfiku´ nastoupila velmi mladá sestava, tvořená hlavně nadějnými dorostenci, kteří ukončili své působení v divizi U19.

Výběr krajánků SRN, jak se soupeř oficiálně nazval, koučoval bývalý prvoligový hráč Plzně, Českých Budějovic či krátce i Zbrojovky Brno Petr Šíma. Odchovanec Sokola Kout na Šumavě a v mládí i hráč domažlické Jiskry nominoval také řadu bývalých hráčů chodského týmu.

Jiskra Domažlice B – Výběr krajánků SRN 1:3 (0:3)

Do zápasu poslal trenér Šíma dva hráče z německé potažmo rakouské landesligy Dominika Hradeckého, který před pěti lety působil v áčku Jiskry Domažlice v ČFL a pak v Tachově ve stejné soutěži a Patrika Denka. Dále exdomažlického Jakuba Hamerníka, který modrobílý dres oblékal v nejlepší sezoně Jiskry v ČFL 2014/15 za trenéra Purkarta, kdy Domažlice obsadili skvělé druhé místo. I další dva fotbalisté Petr Steinberger a Filip Šťastný hráli v minulosti za Benfiku.

Celý první poločas měli více ze hry hosté. Ti se také hned v šesté minutě gólově prosadili, když Ukrajinec Bodnaruk obral skluzem váhajícího Brataniče o balon a posunul ho na Hanicha, který ´do prázdné´ otevřel skóre utkání – 0:1.

Ve 23 . minutě zatáhl agilní Bodnaruk po levé straně, načechral centr na hlavu naběhnutého Šťastného, ten ale trefil jen břevno Brataničovy svatyně.

Co se hostům nepodařilo ve 23 minutě, povedlo se dvě minuty nato. Hanich vysunul Kršku, který podruhé překonal střelou ke vzdálenější tyči gólmana domažlické Benfiky.

A hned za další tři minuty našel Hradecký hlavu Vylety a bylo to už hrozivých 0:3.

Až pak přišla první šance ´domácích´ (utkání se hrálo v Klenčí kvůli obsazení domažlického stadionu atlety při druhém kole první ligy družstev – pozn. aut.). Po Lucákově ráně z trestného kopu Adamovič v brance krajánků kryl až nadvakrát.

Když na druhé straně vychytal .Bratanič Vyletovu jedovku z dvanácti metrů, už se pak do přestávky nic podstatného neodehrálo a do šaten se tak šlo za poněkud nečekaného stavu 0:3.

Do druhého poločasu nespokojení trenéři Benfiky prostřídali hráče a Jiskra převzala iniciativu.

Hned v úvodu druhé půle obral Černý Hamerníka u postranní čáry o balon, centrem hledal naběhnutého Lucáka, který ale na míč nedosáhl a dezorientovaný Juráš si ho málem srazil do vlastní brány.

Na druhé straně právě Hamerník našel Vyletu, ten přiťukl Šťastnému, ale jeho střela z 11 metrů k pravé tyči brankáře Červeného nepřekvapila.

Do té doby největší šanci si domácí přichystali na 54. mi-nutu. Hoang vysunul Lucáka, ten se řítil sám na Adamoviče, místo přihrávky na zcela osamoceného Peroutku se ale rozhodl pro kličku a vyběhnuvší Adamovič mu balon sebral.

Alespoň čestný úspěch Domažličanů přišel v 76. minutě, kdy gólman Adamovič fauloval ve vápně Hoanga a nařízenou penaltu proměnil Kalný za pomoci levé tyče.

Góly: 76. z PK Kalný – 6. Hanich, 25. Krška, 28. Vyleta.

Rozhodčí: Hálek – Štěpán, Hejda.

Jiskra Domažlice B:

Bratanič (Červený) - Karas, Vojtko, T. Korelus, Čácha -Vogeltanz, V. Černý, Hojda, Růžek – Hoang, Lucák. Střídali: Lešek, Bozděch, Kalný, Peroutka. Trenéři: Pavel Javorský a Roman Pekhart.

Výběr krajánků SRN:

Adamovič- Hradecký, Denk, Juráš, Steinberger - Šťastný, Hamerník, Krška, Hanich, Vyleta, Bodnaruk. Trenér Petr Šíma.

OHLASY PO UTKÁNÍ:

Adam Bratanič (brankář Jiskry B): ,,Dnešní zápas jsme absolutně nezvládli, hlavně v prvním poločase. Na hřišti jsme si vlastně dělali, co chtěli a podle toho se vyvíjel i zápas. Každá třetí nebo čtvrtá přihrávka byla naše ztráta anebo individuální chyba, a z toho soupeř těžil. Byl k nám ještě dobrosrdečný, že poločas zastavil jen na skóre 3:0… Musíme začít na sobě pracovat, jak individuálně, tak týmově, protože mít přístup k zápasu jako, že si jdeme kopnout a nějak to dopadne a na hřišti si budu dělat. co chci. to bohužel nejde. To nestačí a do fotbalu to absolutně nepatří,“ nebral si servítky.

Martin Hoang Minh Kien (záložník Jiskry B): ,,Dnešní zápas s výběrem hráčů působících v SRN byl můj první zápas za béčko dospělých a s tím také přišlo mnoho výzev. Jedna z nich byla, že tým ještě není sehraný. V létě přišlo spoustu nových hráčů, a to bylo poznat, protože soupeř byl kvalitní a trestal nás za naše chyby. Soupeř byl velice dobrý na míči a rychle kombinoval, což se nám nedařilo a do toho jsme hodně ztráceli míče. Druhý poločas byl už lepší, snažili jsme se napravit naše chyby a vypracovali jsme si i několik šancí, které jsme, až na jednu, bohužel neproměnili. Veliký rozdíl mezi dorostem a muži, který jsem pocítil, je fyzická síla. Souboje jsou tvrdší a hráči lépe využívají svoje schopnosti. Můj osobní výkon bych hodnotil negativně. Moc k míči jsem se nedostával, a když už jsem ho měl, kazil jsem jednoduché přihrávky. I přesto to byl teprve první přípravný zápas a máme před sebou dlouhou cestu. Časem se budeme zlepšovat a sehrajeme se i jako tým,“ hodnotil duel šikovný mladíček.

Jakub Hamerník (záložník Výběru krajánků SRN): ,,Hodnotit můžu jen první poločas, kdy měly oba týmy síly na rozdávání. Druhý poločas patřil Jiskře, která se častěji tlačila do zakončení a bylo vidět, že kluci mají více natrénováno. Hned od začátku byl tým Jiskry velice aktivní a snažili se nám kazit rozehrávku. Bohužel pro ně ztráceli jednoduché balony, a to náš tým tvořený zkušenými hráči dokázal gólově potrestat. Věděli jsme, že zápas se rozhodne v první polovině utkání a na druhý poločas nám dojdou síly. Osobní souboje a klid na balonu, to bylo to, co nám vyhrálo zápas už v první pětačtyřicetiminutovce. Děkuji trenéru Šímovi, že svolal tým plný tak výborných fotbalistů a mých bývalých spoluhráčů,“ konstatoval.

Autor: Robert Babor a Jiří Pojar