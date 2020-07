Jeho podtitul Fotbal pro život hovoří za vše. Hlavním cílem organizátora Jana Zavadila bylo vybrat co největší částku na pomoc malé holčičce, čtyřleté Sofince z Chotiměře, která bojuje s vážnými zdravotními problémy, konkrétně s těžkým poškozením mozku.

Bohulibý úmysl se nakonec podařilo s přispěním mnoha dobrosrdečných lidí uskutečnit a obrovský podíl na tom má vedle Jana Zavadila i další velká osobnost koutského turnaje, odchovanec domažlické Jiskry a v současnosti fotbalista prvoligové Sigmy Olomouc Martin Sladký.

Jan Zavadil (hlavní pořadatel): „Jezdil jsem kdysi jako rozhodčí na velký turnaj do Klatov. Ten se již nekoná, a tak jsem si již poslední asi tři roky říkal, že by to chtělo nějakou podobnou akci zde na Domažlicku. Proto jsem uspořádal v lednu zimní turnaj, kterého se zúčastnilo deset týmů. V červnu mne napadlo uspořádat i letní akci podobného charakteru a plánoval jsem ji původně pro 20 až 24 týmů. Týmy se postupně přihlašovaly a odhlašovaly, nakonec se turnaje zúčastnilo patnáct. Než jsem hodil myšlenku na papír a pozval týmy, tak jsem se dozvěděl o malé Sofince a ihned ve mě uzrál nápad spojit turnaj s dobrou věcí a pomocí této roztomilé malé slečně, které osud nepřál. Poznal jsem pak ji i její rodinu osobně a mohu říct, že i přesto, že si prošla svým, tak se jedná o usměvavou milou bytost. Rodiče Petra s Frantou mají celkem čtyři holky, čtyři blondýnky a tak to nemají jednoduché, protože Petra musí být doma se Sofií a mají jen jedno auto. Doktoři auto doporučují, ale úředníci to nepodporují, tak snad díky příspěvku se podaří vybrat na pomůcky usnadňující Sofii život či na nějaké auto, aby se Petra mohla dostávat se Sofčou k doktorům. Chtěl bych tedy poděkovat všem, kteří se na tomto projektu podíleli, ať už Tomáši Procházkovi a Milanu Huttovi ze Sokola Kout na Šumavě, kteří nám připravili skvělé zázemí, tak všem hráčům kteří se turnaje zúčastnili, všem návštěvníkům kteří přispěli a i sponzorům. Mezi sponzory, kteří se podíleli na vybrané finanční částce 8900,- korun bych rád zmínil Miroslava Kokaisla, Josefa Bozděcha, Martina Sladkého a určitou částkou jsem přispěl i já. Tato částka bude ještě navýšena o dobrovolné vstupné a příspěvky na transparentním účtu. Jsem moc rád, že jsem mohl být součástí tohoto charitativního projektu a byl jsem hodně naměkko, když jsem viděl Sofiinu maminku dojatou. Věřím, že lidé ještě přispějí na zřízený účet a Sofie bude mít jednodušší život. Ještě bych také rád poděkoval všem třem rozhodčím Zuzce Špindlerové, Zdeňkovi Říhovi a Mírovi Penovi, kteří s přehledem odřídili všechna utkání. Turnaj se až na menší výjimky odehrál v duchu fair play, což bylo i účelem. Co se týče samotného turnaje, ten se uskuteční i příští rok. Podněty týmů z letošního roku již teď beru v potaz a v hlavě již přemýšlím o dalším ročníku.“

Martin Sladký (prvoligový fotbalista Sigmy Olomouc a hráč vítězného týmu Vocamcaď Pocamcaď): „Jsem moc rád, že mi to časově vyšlo a mohl jsem se zúčastnit turnaje Soccer Cup v Koutě. Turnaj se velmi povedl. Po dlouhé době jsem se viděl a zahrál si fotbal s kamarády. Navíc jako bonus se nám podařilo vyhrát. Důležitější ale je to, proč se vše událo a to byla akce na pomoc malé Sofince. Těší mě, že se vybrala částka, která snad pomůže na těžké cestě, kterou před sebou má. Rád jsem se tohoto projektu stal součástí a musím přiznat, že mě docela vzalo, když jsem viděl dojatou maminku. Pomáhat je důležité, jelikož ne každý má v životě štěstí jako jiní. Tímto ještě dodatečně přeji malé Sofince jen a jen plno zdravíčka a zároveň bych rád požádal, aby i lidé podpořili alespoň nějakou částkou Sofinku na transparentním účtu. Doufám, že se brzy nějakého takového turnaje a projektu znovu zúčastním.“

Transparentní účet pro Sofii (platný do konce srpna): 293902795/0300.