A dost možná i proto Barcelona do Plzně, která naopak bez ohledu na výsledek úterní konfrontace s věhlasným soupeřem skončí ve skupině na posledním místě, odcestovala bez několika hráčů. V Katalánsku zůstal vyhlášený ostrostřelec a jeden z nejlepších útočníků současnosti Robert Lewandowski, jehož trápí bolavá záda, ale hrát nebudou ani zranění Depay, Koundé, Eric Garcia, Sergi Roberto, Araujo a vykartovaný kapitán Sergio Busquets.

„Ale slabší rozhodně nebudou. Oni mají skvělý tým, pojedou si pořád to svoje. Čeká nás náročný zápas," uvědomuje si kapitán Viktorie Plzeň Lukáš Hejda.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Šanci tak v zápase, který začíná v Doosan Aréně úderem deváté hodiny večerní, dostanou hráči, kteří zatím v letošní sezoně nemají tak velké vytížení.

Možná se na parádně připravený trávník ve Štruncových sadech dostane i sedmadvacetiletý odchovanec slavné akademie La Masia Héctor Bellerín, jenž toho ale od svého zářijového příchodu z londýnského Arsenalu moc neodehrál.

V dresu Blaugranas stihl pouze 90 minut ligového utkání v Cádizu a pouhou třetinu domácí konfrontace s Elche. Pak přišlo nepříjemné zranění lýtka a následovala menší pauza. Před 14 dny Bellerín dostal od trenéra Xaviho dvacet minut v ligovém utkání s Villarrealem (3:0), a před týdnem plnou minutáž proti Bayernu Mnichov (0:3). Ve víkendovém utkání ve Valencii, které Barca vyhrála 1:0 díky pozdní trefě Lewandowského, byl ale Bellerín pouze na lavičce. Teď už ovšem Španěl, jenž se do Barcelony vrátil po 11 letech, vyhlíží šanci ukázat se.

Gigant bez kanonýra. Na Camp Nou jsem si ho užil až až, culil se kapitán Hejda

„Samozřejmě, že ano, ale záleží na situaci, jestli budu vůbec hrát. Ale myslím si, že všichni hráči, kteří večer nastoupí, si tento zápas užijí a dají do něj všechno," říkal obránce, který vloni odehrál 23 zápasů v Betisu Sevilla, kde byl z Arsenalu na hostování, na pondělní předzápasovém meetingu s novináři.

Zdroj: Deník/Martin Mangl

Po zranění se do týmu vrátil relativně pozdě. Ve Španělsku se na něj snášela i kritika. Tu ovšem borec s více než čtyřmi miliony sledujícími na instagramu, dokázal vypustit z hlavy. Alespoň tak to tvrdil. „Jsem typ člověka, který nehledí na názory jiných. Mým cílem a úkolem je hrát naplno a dívat se směrem dopředu. Ano, dlouho jsem nehrál a ještě to není z mojí strany stoprocentní, ale jsem profesionál a vím, na jakou se musím dostat úroveň," vysvětlil.

Fotbalisté FC Barcelona při tréninku na stadionu v Plzni před utkáním základní části Ligy mistrů s domácí Viktorií Plzeň.Zdroj: Deník/Zdeněk VAIZ

Comeback do tréninkového, ale i zápasového procesu si užívá. Po peripetiích s lýtkem i začátkem přípravy, kterou absolvoval v Londýně. „Do týmu jsem se začlenil později, během přípravy jsem to měl těžší, nemohl jsem hrát, ale už jsem připravený a spokojený a doufám, že si to budu všechno užívat," přeje si.

FOTO, VIDEO: Barcelona se poprvé představí v Plzni, fanoušci jsou ve střehu

Přestože Barcelona prožila minulý týden velké zklamání z nepostupu do vyřazovací fáze Ligy mistrů a už nemůže ve skupině skončit na lepším ani horším než třetím místě, úterní souboj s Viktorií Plzeň bere se vší vážností.

„Pro mě osobně, ale i pro tým je důležitá dynamika, chceme se sehrát a samozřejmě jsme Barcelona, takže chceme vyhrávat. Zápas v Plzni je pro nás také dobrou šancí vyzkoušet si některé nové věci a prvky," poznamenal a rád by navázal na dobré výkony ze španělské nejvyšší soutěže.

V lize Katalánci válí a na to by v Plzni chtěli navázat

Tam totiž Barcelona letos válí. Ve dvanácti zápasech nastřádala 31 bodů, když desetkrát vyhrála, remizovala doma s Vallecanem (0:0) a prohrála jen El Clássico s Realem Madrid (1:3). Celkově inkasovala jen čtyři branky, desetkrát udržela čisté konto a v tabulce je druhá, bod za Realem, který o víkendu překvapivě ztratil dva body doma s Gironou, se níž se rozešel smírně 1:1.

„Liga mistrů je pro nás letos samozřejmě zklamáním, nepostoupili jsme do jarní vyřazovací fáze. Měli jsme pocit, že máme na víc, a že si více také zasloužíme, ale na tom, že jsme nepostoupili, neseme každý určitý díl viny a zodpovědnosti. Víme však, že máme kvalitní tým, což ostatně ukazujeme v lize, kde se nám daří. Ve fotbale se nemá cenu dívat do minulosti, chceme pokračovat ve výkonech, které předvádíme v lize," dodal fotbalista Barcy.

Barcelona přijela bez Lewandowského. Bílek: I bez něho má tým obrovskou kvalitu