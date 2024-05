Pátý ročník okresního kola Zaměstnanecké ligy Deníku ve fotbalu vyhrál Úřad městského obvodu (ÚMO) Plzeň 2, který ve finále na hřišti v Dobřanech porazil společnost Proheq 8:3. Vítěz postoupil do krajského semifinále. Úterního okresního kola v Dobřanech se zúčastnilo šest týmů.

Zaměstnanecká liga, finále okresního kola ÚMO 2 Plzeň (ve fialovém) - Proheq CZ.

Favorit okresního kola (ÚMO 2 Plzeň) v základní skupině porazil tým Panterů ze společnosti Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech 5:3 a deklasoval družstvo firmy SUSPA 12:1. V semifinále zdolal společnost Pletiva Dobrý a Urbánek 5:1.

„Udělali jsme si hezké odpoledne. Jeli jsme do Dobřan s nejvyšším cílem, šli jsme si za vítězstvím a počítali jsme s výhrou. Některé týmy měly své kouzlo a co do sebe. Finálový soupeř měl v družstvu holky, byl to sympatický tým. Kluky z týmu Pletiva Dobrý a Urbánek známe,“ prohlásil brankář plzeňské dvojky Jan Šebek.

„V krajském semifinále chceme vyhrát, postoupit dál a nejlépe získat zájezd. V semifinále nás budou čekat kvalitnější týmy. Musíme se na to lépe připravit, protože okresní kolo jsme hráli spíš ze srandy,“ dodal bývalý hráč futsalového Rapidu Ústí nad Labem.

Na straně poražených finalistů (Proheq CZ) hrály tři ženy, které patří do kádru fotbalové Jiskry Domažlice. Branku Prohequ hájila Jaroslava Mlezivová.

Zaměstnanecká liga Deníku, okresní kolo v Dobřanech, 30. dubna 2024.

„Bezprostředně jsme zklamaní. Budu si vyčítat pár věcí a chyb, které jsem udělala. Minulý rok jsme skončili poslední, takže jsme neměli velké očekávání, ale druhé místo není zase tak špatné. Zaměstnanecká liga Deníku je super fotbalová akce, která utužuje kolektiv zaměstnanců,“ řekla Mlezivová.

Chytat dělovky mužů jí nedělá problém. „Jako malá jsem hrála proti devatenáctiletým klukům, takže jsem na ty rány zvyklá,“ vysvětlila Jaroslava Mlezivová.

Bronzové medaile získalo mužstvo společnosti Pletiva Dobrý a Urbánek, která měla na Zaměstnanecké lize premiéru. V souboji o třetí místo porazila Pantery 3:1.

„Třetí místo je super výsledek, odjíždíme s vítězným posledním zápasem. Byl to fajn turnaj. Měli jsme medailové ambice, takže cíl jsme splnili. Přijeli jsme si odpočinout od práce a máme radost, že jsme se příjemně unavili,“ sdělil Marek Janda z týmu Pletiva Dobrý a Urbánek.

Tým Panterů byl z porážky v utkání o třetí místo trochu zklamaný. „Chtěli jsme získat medaile. Turnaj se nám líbil, máme radost, že jsme se mohli zúčastnit, děkujeme všem a gratuluji vítězi. Organizačně bylo všechno v pořádku,“ uvedl kapitán Panterů Daniel Pieniak.

Zaměstnanecká liga Deníku, okresní kolo v Dobřanech, 30. dubna 2024.

Zápas o páté místo mezi týmy SUSPA a Power United ze společnosti ze společnosti Panasonic Heating & Ventilation Air-Conditioning Czech vyhrála prvně jmenovaná firma 4:1.

Nejlepším střelcem Power United a kapitánem byl Kamil Vondrák. „Fotbal nehraju, do turnaje jsem se přihlásil kvůli stmelení kolektivu Panasonicu. Byl to fajn nápad. Turnaj byl skvěle zorganizovaný, odsýpalo to, líbilo se mi to. Ze šestého místa nejsme vůbec zklamaní, přijeli jsme se zúčastnit, těšíme se na další kolo a určitě se zlepšíme,“ konstatoval Vondrák.

Čtvrtou ženou, která hrála na úterní Zaměstnanecké lize, byla Karolína Tajstrová.

„Aspoň jeden zápas jsme vyhráli. Proti chlapům jsem zvyklá hrát. Začínala jsem ve Stráži s kluky, přešla jsem do Viktorky, ale v osmnácti jsem přestala s fotbalem. Turnaj na mě udělal skvělý dojem, hrála bych ho klidně každý měsíc. SUSPA už tu byla vloni, ale já jsem na Zaměstnanecké lize poprvé. Nejtěžším soupeřem byl ÚMO 2 Plzeň,“ řekla Karolína Tajstrová, která v mládeži Viktorie Plzeň hrála s českými fotbalovými reprezentantkami Bárou Votíkovou a Kateřinou Svitkovou.

Vítěz celostátního finále získá třídenní letecký zájezd na vybrané fotbalové utkání zahraniční ligy, druhý tým vyhraje čtyřdenní pobyt v lázeňském resortu PAWLIK – AQUAFORUM ****, Františkovy Lázně a třetí tým získá cenu dvoudenní pobyt v Plzni s návštěvou Plzeňského Prazdroje, luxusní večeří a ubytováním na 1 noc + dárek.

Zaměstnanecká liga Deníku, okresní kolo v Dobřanech, 30. dubna 2024.

Zaměstnanecká liga Deníku – Plzeňský kraj

Skupina A: Pletiva Dobrý a Urbánek – Power United (Panasonic) 6:2, Power United – Proheq CZ 0:3, Pletiva Dobrý a Urbánek – Proheq CZ 2:3.

Skupina B: Panteři (Panasonic) – ÚMO 2 Plzeň 3:5, ÚMO 2 Plzeň – SUSPA 12:1, Panteři – SUSPA 5:1.

Semifinále: ÚMO 2 Plzeň – Pletiva Dobrý a Urbánek 5:1, Proheq CZ – Panteři 3:1.

O 5. místo: SUSPA – Power United 4:1.

O 3. místo: Pletiva Dobrý a Urbánek – Panteři 3:1.

Finále: ÚMO 2 Plzeň – Proheq CZ 8:3.

Konečné pořadí: 1. ÚMO 2 Plzeň, 2. Proheq CZ, 3. Pletiva Dobrý a Urbánek, 4. Panteři (Panasonic), 5. SUSPA, 6. Power United (Panasonic).